Ne aludjunk egy ágyban a kutyánkkal

A kutyák megzavarhatják alvási ciklusunkat

Ha kicsit jobban átgondoljuk, nem is olyan meglepő, hogy a kutyávalalvásmegnehezítheti a pihenésünket. Egy kutyával egész más együtt aludni, mint egy emberrel. A Mayo Clinic kutatása szerint a kutyával alvás drasztikusan ronthat alvásunk minőségén még akkor is, ha úgy érezzük, hogy az állat jelenléte semmiben sem zavar vagy korlátoz minket. Ha sokszor érezzük magunkat fáradtnak ébredéskor vagy napközben, és kedvencünknek bérelt helye van mellettünk az ágyban, akkor érdemes lehet változtatni. Ha mindenképpen ragaszkodunk az eb társaságához, akkor alakítsunk ki neki egy fekhelyet a sajátunk mellett a földön.

Az állattartás így hat az egészségünkre A háziállatok sokunk mindennapjait teszik boldogabbá: egyesek a lakásukat is megosztják velük, sőt az ágyukra is felengedik a négylábú kedvenceket. Hogyan hat mindez az egészségünkre?

Rossz hatással lehetnek az egészségünkre

Bár kutatások szerint a kutyatartóknak általában erősebb az immunrendszere, ha a kedvenc velük is alszik, a közös szendergésnek éppen ellenkező hatása is lehet. Ha velünk alszik a kutya, akkor a bolhái például sokkal könnyebben kerülnek át a bőrünkre vagy a hajunkra, nem is beszélve például a kullancsokról. Ha nem veszünk észre egy kullancsot a kutyában, akkor később ránk is áttelepedhet, és akár Lyme-kórral is megfertőzhet.

Nem jó ötlet felengedni a kutyát az ágyunkra

Dominanciás problémák léphetnek fel

A kutyák számára nagyon fontos, hogy bizonyos szabályokat betartassunk velük, mert csak így alakulhat ki harmonikus kutya-gazdi viszony. Ha megengedjük az állatnak, hogy bármikor felugorjon az ágyra, amikor kedve van hozzá és velünk is aludjon, akkor azt az érzést keltjük bennük, hogy bármit megtehetnek. Éppen ezért egyéb dolgokban is kevésbé fognak ránk hallgatni, nehezebb lesz irányítani, nevelni őket. Ha engedély nélkül az ágyra ugranak, egy hangosabb "nem" kíséretében finoman tessékeljük le őket. Meg kell szokniuk, hogy bizonyos helyekre, például az ágyra csak akkor mehetnek, ha a gazdától engedélyt kaptak rá.

Forrás: care2.com