Ételek, melyektől egészséges lesz a kutya

Bár az emberek sokszor a saját főztjük maradékát öntik a háziállataiknak, ezzel veszélyeztethetik az állat egészségét is. A csokoládé nekünk például ízletes finomság, egyik alapanyaga, a teobromin azonban mérgező a kutyákra. Szintén nem javasolt cukros ételt adni nekik, hiszen hasnyálmirigy-problémákat, hasmenést és hányást okozhat náluk. Azért van némi átfedés az ember, és a kutya étrendje között: íme hét olyan élelmiszer, ami nem csak nekünk, de az ebnek is egészséges táplálék.

Alma

A rostban, A-vitaminban és káliumban gazdag gyümölcsöt a kutya is nyugodtan fogyaszthatja. Mielőtt odaadjuk neki, a magházat azért vágjuk ki belőle!

Édesburgonya

Az édesburgonya nagyszerű rostforrás, emellett kalcium, vas, C- illetve B6-vitamin is megtalálható benne. Fogyasztása a kutya emésztésének is jót tesz.

Zöldbab

A zöldbab fogyasztása miatt biztosan nem fog elhízni a kutya, a zöldség ugyanis nem tartalmaz sok kalóriát. Van viszont benne A-, C- és K-vitamin, kalcium, vas és foszforsav, ami mind jót tesz az állat egészségének.

Répa

A rostban gazdag, kalóriában viszont szegény zöldség szintén jót tesz az állat egészségének, A-vitamin és káliumtartalma is magas. A répa ráadásul egyfajta rágókaként is funkcionál, amellyel az állat is eljátszhat, miközben fogyasztja.

Áfonya

Az áfonya nagyon gazdag antioxidánsokban, C-vitaminban és rostban is, ezért a kutyák egészségének is jót tesz a fogyasztásuk.

Pulyka

A pulyka húsa zsírszegény, mégis sok fehérjét tartalmaz, ami a kutya egészségének is fontos. A húst süssük meg és szedjük le a csontról - ne legyen túl sós vagy fűszeres se, ez ugyanis az állat egészségére még károsabb, mint az emberre.

Tök

Az ősz egyik jellegzetes íze a tök, és nem csak az ember, de az állat is fogyaszthatja (legalábbis az ehető fajtái, a dísztök ételmérgezést okozhat). Fogyasztása a bélrendszer egészségéhez is hozzájárul, emellett A- és C-vitaminban is gazdag.

