Fagyriadó: komoly veszélyre figyelmeztetik a kutyásokat

Az elkövetkező napokban durva fagyok jönnek. Az extrém hideg az emberek mellett a szabadban tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet – írja lapunknak elküldött közleményében az Orpheus Állatvédő Egyesület. Seres Zoltán, a szervezet vezetője szerint néhány alapvető tanács megfogadásával sokat tehetünk a környezetünkben tartott állatok védelme érdekében.

A nagy hidegben is kint tartott kedvencek számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget!

Legyen egy szélvédett kuckó, ahova bármikor be tudnak húzódni!

Napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat: a fagyott vizet ilyenkor langyosra kell cserélni!

Kedvenceink mozgásigénye a hidegben sem csökken: mindennap szánjunk időt a sétára, játékra velük!

A szabadban tartott házi kedvenceket semmiképpen se fürdessük, hiszen azzal a természetes zsíros védőréteget lemosnánk, ezzel rontva az állat prémjének természetes szigetelő rétegét!

A téli hidegben fontos fokozottan odafigyelni kedvenceinkre. Fotó: Getty Images

Mire jó a kutyacipő és -ruha?

Vízálló anyagból készülhet kutyacipő. Kényelmes és hasznos viselet lehet a téli időszakban kedvencünk számára. Ha olyan helyen lakunk, ahol rendszeresen sózzák a járdát a jegesedés ellen, ott megvédi az eb lábát a káros maróanyagtól. Egy só marta tappancsra a kutya nehezen tud ráállni, ráadásul a sebek könnyen el is fertőződhetnek. A gyógyulás hetekig is eltarthat.

A tömbházakban tartott kutyákra a hideg téli napokon a gazdik gyakran ruhát adnak. Ez egyfajta divathóbortnak tűnhet, valójában azonban az öltöztetésnek fontos szerepe lehet. A lakásokban tartott kutyákat még télen is meg szokták ugyanis fürdetni. Ilyenkor az állatok szőrét védő faggyú lemosódik. A fűtött lakásokban élő állatok szőre nem véd a zord tél viszontagságaitól. Emiatt, ha benti kedvencünket hosszabb időre kivisszük a jeges szabadba, meg is betegedhet.

Ha kreatívak vagyunk, otthon elkészíthetjük a kutyánkra szabott kutyaruhát. Kutyaruha készítése során ügyelni kell arra, hogy az állatot a ruha ne zavarja a mozgásban. Ne szorítsa, de ne legyen rá nagy sem. Fontos továbbá, hogy az állat a ruhájában tudjon rendesen üríteni is. Akárcsak a sajátunkat, a kutyaruhát is rendszeresen mosni kell, hiszen az utcán sok kórokozó és egyéb szennyeződés tapadhat rá. Nem árt tehát, ha két-három váltást is tartunk otthon belőle.

Milyen a jó kutyaház?

Az udvaron tartott kutyák esetében a kutyaház nyáron a hőguta, télen pedig a fagyás ellen nyújt védelmet. Vásárolhatunk hőszigetelt kutyaházat, de akár otthon magunk is elkészíthetjük. A hideg ellen védő kutyaház a kutyánál kicsit kell, hogy nagyobb legyen. A túl nagy házat a kutya nehezebben „fűti be”. A ház kívülről és belülről fából épüljön fel, köztes anyagként pedig szigetelőhabot tölthetünk bele. A jó kutyaház 5-6 centiméteres lábakon áll, védve az állatot a saras esőtől, a latyakos hótól. A házat belül puha szőnyeggel, rongyokkal bélelhetjük ki. A bélést hetente, kéthetente higiéniai okokból cseréljük le.

Fontos, hogy udvaron telelő kutyát télen nem szabad fürdetni! Paraziták elleni permettel is meleg helyen kezeljük le, hogy meg tudjon rendesen száradni. A kutyaházat tegyük fedett, lehetőleg minél szélvédettebb, melegebb helyre. Ha nagyon hideg van, a kinti kutya is kapjon napjában többszöri élelem mellett bebocsátást fűtött helyre (kazánház mellé, garázsba).

Figyeljünk a kóbor állatokra is

Az utcákon sok kóbor állat kószál. Az Orpheus éppen ezért azt javasolja, hogy aki csak tud, fogadjon be közülük egyet. Állatmentései során az egyesület az elmúlt évek során számtalan esetben találkozott utcára dobott, fagyást szenvedett kutyákkal. A háziállatok felelős tartása a gazda kötelessége. Állatot elhagyni, kitenni vagy úgy tartani, hogy abban elpusztuljon, bűncselekmény, amiért letöltendő börtönbüntetés is kiszabható a gondatlan gazdára.

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos ugyancsak arra hívta fel a figyelmet szombaton, hogy a mínuszok ismételt megjelenése nagy körültekintést igényel az állattartók részéről, hiszen ekkor nő az állatokra nehezedő kihívások száma. „A fagypont alá eső hőmérséklet veszélyt rejthet magában kedvenceinkre nézve, és ebben az időszakban kifejezetten fontos, hogy mindannyian tegyünk az állatok védelméért” – fogalmazott a kormánybiztos.

Hangsúlyozta, hogy a téli időjárás beköszöntével különös figyelmet kell fordítani a menhelyeken élő és a kóbor állatokra. A hidegben az állatok testhőmérsékletének fenntartása nagyobb energiát igényel, ami különös kihívást jelenthet az állatmenhelyeken, valamint az utcán. A közösségi összefogás kulcsfontosságú a civil állatvédő szervezetek és az általuk gondozott gazdátlan állatok megsegítésében: mindenki segíthet, legyen szó anyagi támogatásról, önkéntes munkáról, vagy csak a társadalmi tudatosság növeléséről.

A fagyos időjárás komoly állategészségügyi kihívásokat jelenthet az állatok számára, és fontos, hogy az állattartók megfelelő intézkedéseket tegyenek az állatok védelme érdekében a hideg hónapokban is. A testhőmérséklet jelentős csökkenése (hipotermia) és a testrészek fagyás miatti sérülése életveszélyes lehet, különös tekintettel a kisebb testméretű vagy rövid szőrű állatok számára – tette hozzá Koska Hedvig állatorvos.

A hideg továbbá fokozhatja a meglévő egészségi problémákat, például az ízületi gyulladást. Ezenfelül a hipotermia és a fagyás veszélye mellett a hideg idő a légzőszervi betegségek kialakulásának kockázatát is növelheti, különösen ha az állatokat zsúfoltan tartják. Hűvös időben az állatok viselkedése is megváltozhat: számos állat több időt tölt pihenéssel, kevesebb energiát használva. Ebben az időszakban fontos biztosítani a megfelelő táplálékot és a menedéket az állatok számára, hogy fenntarthassák megfelelő testhőmérsékletüket és energiaszintjüket.