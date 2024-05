Így védekezhetsz, ha megtámad egy varjú

A Dunántúlon is csökken a felhőzet, így ezt követően ott is, mint másutt több órára kisüthet a nap a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Elszórt jelleggel képződhetnek záporok, zivatarok, főként a Dunántúl nyugati és északi részein, Budapest körül és az Északi-középhegység nyugati részein. A keleties szél megélénkülhet, de zivatarok környezetében átmeneti jelleggel erős, viharos széllökések is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 30 fok között alakul, de a nyugati határnál hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, fronthatással ezúttal nem kell számolni.