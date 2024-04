„Túl részegek voltak a repüléshez” – nagy bajba került két keselyű

„Képtelenek voltak egyensúlyozni, megállni a lábukon, és a szemünk előtt ájultak el. Lényegében haldokoltak” – számolt be a történtekről Facebook-oldalán a Place Called Hope madármentő központ. A egyesült államokbeli Connecticutban működő szervezet a napokban két hollókeselyűt fogadott be, amelyek meglehetősen rossz állapotba kerültek hozzájuk. Félő volt, hogy a madarak elpusztulnak, de aztán egyéb egészségügyi problémákat kizárva az állatorvosi vizsgálatokból kiderült, hogy panaszaikat alkoholfogyasztás váltotta ki. Nagy valószínűséggel a kukákban turkálva ettek meg valamit, ami addigra kellőképpen megerjedt ahhoz, hogy részegséget okozzon.

A poszt szerint a két keselyűn is éppen az segített, ami rajtunk, embereken is segít egy görbe este után. Sok folyadékot kaptak az állatvédőktől, illetve hagyták, hogy éjszakára kellő nyugalomban kipihenjék magukat. Másnap reggel aztán egy kiadós reggelit követően a madarak ismét erőre kaptak, és elrepülve csatlakozhattak kolóniájukhoz. Erről a Place Called Hope egy videót is közzétett.

„Legyen ez az eset emlékeztető, hogy amikor néhány koktélgyümölcs a kukába végzi, akkor könnyen megrészegíthet vadállatokat, amennyiben a szemetest nem tartjuk zárva” – figyelmeztetnek az állatvédők.

Borítókép: A Place Called Home/Facebook