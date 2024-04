Randiapp indult Bécsben méheknek és virágoknak

A Tiszántúl mellett a Dunántúlon is szakadozik a felhőzet. Egyre inkább az északi tájakra korlátozódik a tartós eső, de délebbre is kialakulhatnak záporok, a Tiszántúlon zivatar is előfordulhat. A Dunántúlon az északnyugati, a délkeleti tájakon a délnyugati szelet néhol erős széllökések kísérik. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő. Napközben kettős fronthatás okozhat kellemetlen tüneteket az időjárásra érzékenyek körében.