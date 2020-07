Nyáron óriási a választék friss gyümölcsökből, nem győzünk annyit enni, hogy kielégítsük az édes vagy savanyú, lédús finomságok iránti vágyunkat. Szemezgetés közben előfordulhat, hogy kutyánk vagy macskánk odasomfordál, és kóstolót kunyerál - mit tegyünk ilyen esetben? Minden gazdi tudja, hogy például csokoládéval semmiképpen sem szabad megkínálni a kedvenceket, de mi a helyzet a gyümölcsökkel? Azok is veszélyesek?

Gyümölcsök: amit ehetnek a macskák és amit nem

Mint azt dr. Teresa Manucy állatorvos leszögezte a petMD-n megjelent cikkében, a macskák vérbeli húsevők, étrendjük jelentékeny részét tehát a húsnak kell kitennie. Mindazonáltal gyümölcsöt is adhatunk nekik, ám arra figyeljünk, hogy nem mindegyik biztonságos, ráadásul emésztőrendszerük csak kis mennyiségben tolerálja azokat. A vékony szeletekre vágott banán - akár fagyasztva, akár frissen - jó választás, szénhidrátban gazdag, és kiváló forrása a B6- és C-vitaminnak, valamint a káliumnak. Magvak és héj nélkül a cica eheti a görögdinnyét is. Adhatunk neki szamócát, ami bővelkedik rostokban, C-vitaminban, káliumban és mangánban. Távolítsuk el a leveleit, szárát, majd alaposan mossuk meg és vágjuk kis darabokra, úgy kínáljuk meg a macskát.

Az áfonyában, málnában, szederben antioxidánsok, flavonoidok, rostok és vitaminok (A, C, K, E) találhatók, és ha a cica nagyon kis mennyiségben, apró darabokban kapja őket, biztonsággal fogyaszthatja. Az almát csak úgy eheti, ha előtte eltávolítottuk a szárat, magokat, és vékony szeletekre vágtuk a gyümölcsöt. Az alma kalciumot, C- és K-vitamint, pektint tartalmaz, héjában sok a fitonutriens. A rostban, C-, B6-, valamint A-vitaminban bővelkedő mangóval ugyancsak kényeztethetjük kedvencünket, de ezt is kizárólag vékonyra szelve adjuk oda neki, és a magját, héját előtte távolítsuk el. Az ananász héj és levél nélkül engedélyezett, vitaminokban (A, B6, C) és ásványi anyagokban (magnézium, kálium) egyaránt dúskál.

Milyen gyümölcsöt ehetnek a kutyák és macskák? Fotó: Getty Images

Tilos azonban a macskának adni például szőlőt, mazsolát, ezek súlyos emésztőrendszeri panaszokat, letargiát vagy akár veseelégtelenséget is okozhatnak. Hanyagoljuk a citromot, lime-ot, narancsot is, a bennük lévő anyagok emésztőrendszeri irritációt, hányást, hasmenést idézhetnek elő, sőt, depressziót is kiválthatnak - emelte ki dr. Manucy.

Kaphatnak-e a kutyák gyümölcsöt, és ha igen, milyet?

A kutyák mindenevők, étrendjük tehát akkor lesz egészséges, kiegyensúlyozott, ha egyformán kapnak állati és növényi eredetű táplálékot - hangsúlyozza a petMD-n olvasható cikkében dr. Ellen Malmanger állatorvos. A doktornő arra figyelmezteti a gazdikat: bár a macskákhoz hasonlóan az ebek is fogyaszthatnak bizonyos gyümölcsöket, vannak olyan fajták, amelyek mérgezőek számukra.

Az áfonya biztonságos, segít a kutyának, hogy éjszaka jobban lásson, véd a sejtkárosodástól és öregedő állat esetén a mentális képességek megőrzésében is szerepet játszik. Szamócát - ami egyébként támogatja az immunrendszert - csak úgy kaphatnak, ha előtte apró darabokra vágjuk, sőt, kistestű ebeknek pürésíthetjük is. Ahogy a macskák, úgy a kutyák is magok és héj nélkül ehetik a görögdinnyét, így az nem okozhat fulladást, bélrendszeri blokkot. A banánt szintén be lehet építeni a négylábú étrendjébe, de szigorúan héj nélkül és vékony szeletekre vágva. Mértékkel fogyaszthatnak málnát, áfonyát, szedret az ebek, ám azt ne felejtsük, hogy a szederben, málnában xilit van, ami nagy mennyiségben mérgező lehet.

Ne kínáljuk a kutyát avokádóval, mert magas zsírtartalma miatt fokozza a hasnyálmirigy-gyulladás rizikóját és gyomorpanaszokat idézhet elő. Utóbbi egyébként a paradicsom esetében is igaz, így azt szintén hanyagoljuk. Mérgező még az ebek számára a cseresznye, a szőlő, a mazsola, illetve a ribizli.

Irány az orvos

Előfordul, hogy egyes kutyák vagy macskák érzékenyebben reagálnak a gyümölcsökre. Ilyenkor hasmenést, székrekedést, hányást, fokozott gázképződést tapasztalhatunk az állatnál, még akkor is, ha szabály szerint csak kis mennyiséget kapott. Ebben az esetben ne adjunk neki több gyümölcsöt, és ha szükséges, állatorvosunkkal is konzultáljuk - tanácsolja dr. Malmanger, aki aláhúzta: ha van valamilyen alapbetegsége a kedvencnek - cukorbetegség, elhízás,epekőstb. -, mindenképpen beszéljünk szakemberrel, mielőtt gyümölccsel kínálnánk.