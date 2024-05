Meglepő dolgot tettek a világ egyik legritkább madarával

Az északkeleti tájakon is szakadozik a felhőzet, és ott is erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Több helyen valószínű zápor, zivatar, néhol akár heves zivatarok is kialakulhatnak intenzív csapadék kíséretében. A Délnyugat-Dunántúlon a legkisebb a csapadék esélye. A délkeleti, majd délnyugatira forduló szél olykor megélénkül, zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. A változékony idő mellett a frontérzékenyek tüneteit napközben kettős fronthatás erősítheti fel.