Madárinfluenza: a szomszédban is megjelent a vírus

Összesen öt baromfinál mutatták ki a vírus H5N1 altípusa okozta fertőzést egy közel 20 ezer szárnyast tartó telepen Bród-Szávamente megyében, nem messze a Horvátország és Bosznia-Hercegovina közötti határtól – írja a Reuters hírügynökség a párizsi székhelyű Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) keddi bejelentésére hivatkozva. Az elmúlt években világszerte számos országban regisztráltak hasonló járványkitöréseket gazdaságokban. A madárinfluenza terjedése hatalmas károkat okoz, baromfik milliónak megsemmisítését elkerülhetetlenné téve.



Mint azt megírtuk, hétfőn a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arról számolt be, hogy Békés megyében is kimutatták a kórokozót egy közel 7400 tömőludat nevelő telepen. A mostani hónapban így már hét hazai megyében is felbukkant a madárinfluenza. Korábban Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is jelentettek ugyanis eseteket.



A Nébih arra hívta fel a figyelmet, hogy a vadon élő madarak vonulása nagy kockázatot jelent a fertőzések terjedése szempontjából az évnek ebben az időszakában.

