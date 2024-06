Teheneket is fertőz a madárinfluenza. Ihatunk tejet?

A madárinfluenzát okozó HPAI H5N1 vírus jelenleg is fertőzi a baromfikat világszerte, és nemrég Magyarországon is újra megjelent a kórokozó, ezúttal Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye állattelepein. Észak-Amerikában viszont már a tejelő szarvasmarhák között is terjed a vírus – közölte Facebook-oldalán az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Joggal merül fel tehát egyre több emberben a kérdés, miszerint ebben a helyzetben vajon mennyire tekinthető biztonságosnak a tejfogyasztás.

Vajon mennyire biztonságos jelenleg tejet fogyasztani? Fotó: Getty Images

Így lesz biztonságos a tej

A portál egy friss kutatásra hivatkozva azt írta, hogy a tej pasztőrözése elpusztítja a madárinfluenza-vírust is. Erre az Edinburgh-i Egyetem kutatói jöttek rá, akik azt vizsgálták, hogy a szokásos pasztőrözési módszerek képesek-e inaktiválni az influenzavírusokat.

A tudósok azt látták, hogy a tejben lévő vírusok fertőzőképessége a pasztörizálás hatására gyorsan csökken. Kijelenthető tehát, hogy a tehéntej esetében általánosan alkalmazott ipari pasztőrözés hatékony a HPAI H5N1 vírus ellen is.

A nyers tejet inkább felejtsd el!

A kutatók ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a nyers tej többféle fertőző influenzavírust is hordozhat. Már csak ezért sem ajánlott pasztőrözés nélküli tejet fogyasztani.