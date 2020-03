Koronavírus: a kacsáké lett a Lukács Gyógyfürdő

Március 15-ével a Lukács Gyógyfürdő és Uszoda is bezárta kapuit, hogy ezzel is lassítsák a koronavírus-járvány terjedését. A kültéri medencék vizét azonban még nem engedték le, és ezt kihasználta egy szemfüles kacsacsalád, amelynek tagjai háborítatlanul úszkáltak az egyikben. A pancsolásról a fürdő hivatalos Facebook-oldalán osztottak meg néhány fotót, a felvételek pedig nagy sikert arattak. Sokan írták kommentben, hogy nekik is hiányzik az úszás.