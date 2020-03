Koronavírus: kevesebb új beteg Magyarországon

A tegnapi 65 új COVID-19 beteg után mára némiképp mérséklődött a frissen diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma: az elmúlt 24 órában 39 embernek lett pozitív a tesztje. Ezzel 447-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az itthon regisztrált koronavírus-fertőzöttek közül 433 magyar, 10 iráni, 2 brit, 1 kazah és 1 vietnámi állampolgár.

A koronavirus.gov.hu hivatalos kormányzati oldal tájékoztatása szerint elhunyt két újabb beteg, mindketten 90 év felettiek voltak és alapbetegségekkel küzdöttek. Az áldozatok száma ezzel 15 főre emelkedett.

Március 28. és április 11. között kijárási korlátozás van érvényben Magyarországon. Fotó: MTI

Továbbra is felhívják a figyelmet, hogy a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömegesfertőzéslelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérik az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.

Orbán Viktor: Egyetlen magyar sincs egyedül!

Ezt üzente a miniszterelnök tegnap este egy Facebook-videóval. A kormányfő által a koronavírus-járvány miatt hirdetett veszélyhelyzet tizennyolcadik napján megosztott összeállításon magyarországi és határon túli futballszurkolók körkapcsolás-szerűen éneklik el az Ismerős Arcok zenekar Nélküled című dalát. A videóban feltűnik a magyar labdarúgó válogatott olasz szövetségi kapitánya, az Olaszországban tartózkodó Marco Rossi, valamint a nemzeti tizenegy csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs, aki az Egyesült Arab Emírségekből jelentkezett az összeállításhoz.

Orbán Viktor a felvételen emlékeztet, március 28. és április 11. között az egész ország területén kijárási korlátozás van érvényben. "Két héten keresztül mindannyian az otthonunkat, vagy a lakóhelyünket csak munkavégzés, vagy alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el" - fogalmazott a kormányfő a videón.