Kiderült: a patkányok is fantáziálnak

Millió oka lehet annak, hogy az emberek elmerülnek a gondolataikban: van, aki azon töpreng csupán, mi legyen a vacsora, más viszont a munkahelyén ülve is a közelgő tengerparti nyaralásáról álmodozik. Ez azonban nem csupán emberi sajátosság: amerikai kutatók egy friss tanulmányukban igazolták, hogy az állatoknak is van képzelőereje - írja a Science Daily.

Az emberekhez hasonlóan gondolkodnak a patkányok

Egy újonnan kifejlesztett eljárás során a virtuális valóságot felhasználva vizsgálták a patkányok gondolatait. Arra jutottak, hogy az emberekhez hasonlóan az állatok is képesek olyan helyszínekre vagy dolgokra gondolni, amelyek nincsenek közvetlenül előttük. A képzeletükben továbbá ők is bejárhatják ezeket a helyszíneket, vagy akár elgondolkozhatnak azon, hogy egy tárgyat eljuttassanak egyik helyről a másikra. Akárcsak az embereknél, a patkányok agyában is azok az idegpályák aktiválódnak ilyenkor, amelyek a térbeli memóriáért felelős területeken helyezkednek el.

A patkányok agya is az emberekéhez hasonlóan működik bizonyos feladatok megoldásakor. Fotó: Getty Images

A patkányok közismerten okos állatok, a kutatás azonban elsőként igazolta, hogy az emberekhez hasonlóan ők is képesek nagyobb térben gondolkodni annál, mint amelyet közvetlenül érzékelnek. A kutatás során virtuális térben kellett tájékozódniuk az állatoknak úgy, hogy igazából egy helyben maradtak, egy gömb alakú fotópadot forgatva maguk alatt. Egy olyan, számítógép generálta pályán kellett végighaladniuk, amelynek célját nem láthatták, így a hiányzó szakaszokat a gondolataikkal kellett kiegészíteniük. Miközben a cél felé haladtak, a rendszer az agyi aktivitásukat is monitorozta, így a kutatók rögzítették, milyen idegpályák aktiválódtak, miközben az állatok a célban lévő finom falatokról fantáziáltak. Az eredmények szerint az állatok hasonló módon gondolkodtak előre az útvonalat illetően, mint az emberek, amikor például bevásárolni indulnak, és a bolt felé vezető út állomásait végigfuttatják a fejükben.

Egy másik feladatban pedig a gondolataikkal kellett a virtuális térben tárgyakat mozgatniuk ahhoz, hogy jutalmat kaphassanak. Egy adott pályán kellett ehhez a tárgyat átmozgatniuk, amely folyamatosan változott, így az állatoknak előre kellett gondolkodniuk az ideális útvonalról. Az eredmények szerint a patkányok térérzékelése hasonlóan működött, mint az embereké, és képesek hosszabb ideig egyetlen célpontra fókuszálni, amíg párhuzamosan az agyukban összerakják az oda vezető útvonalat is.