Kémnek hitték, hónapokra lecsuktak egy galambot Indiában

A Tajvan szigetéről elkóborolt versenygalambot májusban fogták be az indiai hatóságok Mumbai kikötőjében – számol be a történtekről a Press Trust of India hírügynökség. A hatóságokban a madár lábaira rögzített gyűrűk, illetve az azokban elrejtett, kínai írásjelekkel írt szöveg keltett gyanút. Azt feltételezték, hogy a galamb a kínai hírszerzésnek dolgozik, vagyis kémek közötti üzeneteket szállít.

Miután a hatóságok meggyőződtek arról, hogy egy átlagos és teljesen ártatlan szárnyassal, egy tajvani versenygalambbal állnak szemben, a rendőrség engedélyével először egy mumbai állatklinikára, majd menhelyre szállították át, ahol végül szabadon engedték.

Nem ez az első eset, hogy az indiai fegyveres erők kémgalambnak hittek egy versenygalambot. Legutóbb 2020-ban egy Pakisztánból átrepült rózsaszín galamb okozott konfliktust Indiával, amelyről szintén kiderült, hogy versenyre készülés közben véletlenül lépte át a két ország határát. 2016-ban pedig azok után került őrizetbe egy galamb, hogy egy cetlit találták rákötve, amelyen egy Narendra Modi indiai miniszterelnököt fenyegető üzenet szerepelt.

