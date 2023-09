A kutya szó szerint erősíti a szívet

A Health.com összegyűjtötte, miért leszünk egészségesebbek attól, ha kisállatot tartunk.

Társ a mindennapokban

Az emberi kapcsolatok enyhítik a stresszt és javítják az önbecsülésünket; a kedvencekkel való kapcsolatok ugyanezt teszik. A társas interakciók oxitocinfelszabadulást és a kortizolszint-csökkenést váltanak ki; ezek a mechanizmusok a megnyugvásban játszanak szerepet.

Szíverősítők

Egy tanulmány szerint a kutyatulajdonosok nagyobb valószínűséggel teljesítik az ajánlott heti 150 perc mérsékelt intenzitású mozgást, mint a nem kutyatulajdonosok. Sőt, egyes orvosok szív- és érrendszeri problémákkal küzdő betegeiknek kutyát javasolnak. A közepes intenzitású séta ugyanolyan hatékony a vérnyomás és a koleszterinszint csökkentésében, mint a futás.

A kutya szó szerint jót tesz a szívnek.Fotó: Getty Images

Megnyugtató érintés

A macskák simogatása bizonyítottan csökkenti a pulzusszámot, valamint a szisztolés és diasztolés vérnyomást. Ráadásul minél mélyebb a kötődés az állathoz, annál kisebb a stressz. Egy 2016-os kutatás során egy macskamentő menhely önkénteseit és macskatulajdonosokat hasonlítottak össze. Mindkét csoport tagjainál csökkentek a stressz mutatói, de a gazdik esetében erősebb volt a cicák nyugtató hatása.

Egy barátságos arc

A kutyák olyan helyzetekbe hoznak minket, amelyekben nagyobb valószínűséggel találkozunk új emberekkel és kötünk új ismertségeket. Akár egy másik kutyasétáltatóval futunk össze az utcán, akár beszélgetésbe kezdünk valakivel kedvencünk képzésén, azonnal megvan a közös téma és a kapcsolódási pont.

A háziállatok azt is lehetővé teszik, hogy mások stresszmentes módon közeledjenek felénk, és fordítva. Például ha egy idegen lép oda hozzánk látszólag minden ok nélkül, az akár fenyegető is tud lenni. De ha ugyanez az idegen odajön és köszön a kutyánknak, az sokkal elfogadottabb viselkedés.

Megéri befogadni egy kisállatot. Fotó: Getty Images

Egy kétirányú utca

Bár szőrös barátaink támogatják a mi egészségünket, nekünk is oda kell figyelnünk az ő jólétükre. Az állat viselkedéséből meg lehet állapítani, hogyan érzik magát valójában. Egy boldog kedvenc általában fesztelen, nyugodt és keresi a gazdája közelségét, például amikor a macska a lábhoz dörgölőzik, vagy a kutya a kezünket szagolgatja. Egy boldogtalan, szorongó, ijedt kutya farka általában le van konyulva, az átlagnál gyakrabban liheg, nyalogatja az ajkát és idegesen ásít. Ha aggódunk, simogassuk meg kutyánkat, macskánkat, majd húzódjunk el. Ha utánunk jön és többet akar, akkor jó kedve van.