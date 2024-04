Bizarr állatok sodródtak a brit partokra

A felhősebb tájakon is csökken a felhőzet, és országszerte gomolyfelhős, napos idő várható. Néhol kialakulhat zápor, északkeleten egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Megélénkül, a Dunántúl északnyugati részén meg is erősödik a déli szél. A hőmérséklet délután 18 és 23, késő este 9, 15 fok között valószínű. Szombaton még lehetnek elvétve kisebb záporok, de a hét utolsó napján már a csapadék sem zavarhatja meg a kinti programot.