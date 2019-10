Az állattartás lelki hatásai

Kertes házban, és szűkös panellakásban élők is szívesen fogadnak maguk mellé társállatokat. Pedig a macskák, kutyák vagy más díszállatok sok törődést és odafigyelést igényelnek, táplálásukra és egészségük megőrzésére is komoly összegeket és rengeteg időt fordítunk. Az állatok viszont rengeteg szeretettel hálálják meg mindezt, ez pedig a mentális egészségünkre is jó hatással van. Kutatások szerint a leggyakoribb mentális betegségekben - depresszió, bipoláris zavar, skizofrénia vagy a poszttraumás stressz - szenvedők állapotán jelentősen javítottak a melléjük szegődött állatok.

Ezért egészséges állatot tartani

A Liverpool Egyetem kutatói 9 orvosi adatbázis több mint 8000 cikkének adatait vetették össze, az állattartás mentális hatásait vizsgálva. Nem csak a kutya- és macskatartás hatásaira voltak kíváncsiak, de a kisebb állatok - halak, hörcsögök - befogadásának eredményeit is elemezték. Olyan emberek adatait vetették össze, akik valamilyen súlyos vagy középsúlyos mentális zavarban szenvedtek már a háziállat beszerzése előtt. Mint kiderült, az állatok szinte minden esetben javítottak a mentálisan beteg emberek kedélyállapotán, és elterelték a figyelmet a panaszaikról.

A mentális betegséggel küzdők panaszait enyhítették a háziállatok

A társállatok hibáink és gyengeségeink ellenére elfogadnak és ragaszkodnak hozzánk, ezzel egy szoros kapcsolatot alakítanak ki a gazdával, ami egészen más, mint a több emberrel kialakult kapcsolatunk - magyarázta a kutatást végző Dr. Helen Louise Brooks. Bizonyos állatok - elsősorban a kutyák - szociális kapcsolatokat is segítenek kialakítani, hiszen a gazdájának rendszeresen le kell vinnie az állatot sétálni, így kimozdul a négy fal közül. Ez pedig fizikai aktivitással is jár, ami tovább javíthatja a mentális betegségben élők kedélyállapotát.

A kutatási anyagban szereplő egyik beteget például rendszeresen környékezte az öngyilkosság gondolata, de félt, hogy ha megteszi, a nyuláról senki sem gondoskodik majd. Az állat gondozása új értelmet adott az életének, és boldoggá tette a tudat, hogy a nyúlnak szüksége van rá. A kutatók szerint a betegek állapotán sokat javíthat a tudat, hogy egy náluk esendőbb lény a segítségükre és támogatásukra szorul.

Forrás: Medical News Today