Alaptalan a pánik a korai tiszavirágzás miatt?

Kérészekről készült friss fotók alapján terjedt el a neten a „hír”, miszerint a korán jött és extrém meleg tavasz miatt jó két hónappal előbb kezdődött a tiszavirágzás. A 24.hu cikke szerint ugyanakkor a tiszavirágok rajzása az idén sem várható a megszokottnál korábban, egy rovar téves azonosítása okozza a jelenlegi félreértést.

A tiszavirágzásként ismert, látványos természeti esemény egy bizonyos kérészfaj tömeges rajzása, amikor a rovarok naponta milliószám emelkednek a víz fölé, hogy a levegőben párosodjanak, lerakják petéiket, majd perceken belül el is pusztuljanak. Az esemény általában június második felében zajlik le, egy fotós ugyanakkor már most is kérészeket örökített meg, hónapokkal a megszokottak előtt. Többen is úgy gondolták, hogy ez a klímaváltozás miatt felborult természeti egyensúly újabb bizonyítéka lehet.

A félreértést egy elevenszülő kérészfaj okozta, ezek nőstényei ugyanis már mostanság is fel-felbukkannak - mondta el a lapnak Dr. Kriska György biológus. A mainstream médiában is megjelent, Tiszalökön készült fotón nem a tiszavirág, hanem egy másik kérészfaj, az elevenszülő kérész (Cloeon dipterum) egy nőstényének úgynevezett szubimágóját látjuk. Egész Európában elterjedt, a Brit-szigeteken például ez a leggyakoribb kérészfaj, egyik egyedi jellemvonása pedig, hogy – a tisza- és dunavirággal ellentétben – állóvízben is képes kifejlődni. Sőt, elég ehhez egy néhány hétig megmaradó olyan apró víztest is, ami mondjuk egy építkezésen gyűlik össze az alapozásnál.

A tiszavirágzás tehát még nem kezdődött el, és bár célzott kutatás nincs arra vonatkozóan, hogy pontosan mi indítja el a rajzást, de a korai felmelegedés biztosan mellékes tényező - teszi hozzá a szakember.

Borítófotó: Rokonál Zotya Fotográfia