"A kutyám előbb tudta, hogy baj van, mint én"

A vakvezető vagy terápiás kutyákat sokan ismerik, de léteznek olyan segítőkutyák, akik különleges feladatot teljesítenek. Sorozatunkban ilyen négylábúakat mutatunk be. Gofree, a gluténjelző eb után következzen most MissLike, a törpe uszkár, aki hamarosan Magyarország első mentálhigiénés segítőkutyája lesz.

Kiképzője, Orbán Dorka egyben a gazdája is. 14 éve foglalkozik kutyákkal, 2014 óta tagja a NEO Magyar Segítőkutya Egyesületnek, civilként pedig kutyakozmetikusként és egy kutyafelszereléseket gyártó cégnél dolgozik. Azért fogott bele a mentálhigiénés segítőkutyák tréningezésébe, mert ezek a négylábúak külföldön már bizonyítottak, és úgy gondolta, itthon is sok ember számára nyújthatnak segítséget a mindennapi nehézségek leküzdésében. Ezenkívül személyes motivációja is van. "Borderline személyiségzavarral diagnosztizáltak, bár a mentális problémák és pánikrohamok hátterére csak jóval azután derült fény, hogy MissLike hozzám került" ­- árulta el.

MissLike lesz Magyarország első mentálhigiénés segítőkutyája. Fotó: Jardány Bence

Non-stop szolgálatban

A mentálhigiénés segítőkutyákat itthon még sokan összekeverik a terápiás kutyákkal, pedig teljesen más a "munkaterületük". Míg utóbbiak általában csoportokat látogatnak, fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, addig a mentálhigiénés segítőkutyák egy-egy ember mellett teljesítenek szolgálatot. MissLike fő feladata, hogy észlelje a szorongásos- és pánikrohamok kezdeti tüneteit, és ezeket jelezze gazdájának. Ennek köszönhetően gyakran meg tudja előzni őket, illetve nincs szükség külső segítségre ahhoz, hogy az ember ügyeket intézzen, bevásároljon vagy egyszerűen dolgozni tudjon. "Bizonyos esetekben elkerülhetetlenek a rohamok. MissLike ezek kezelésére is ki van képezve, egy speciális feladat révén ki tud zökkenteni, így viszonylag rövid idő alatt túl tudunk jutni egy-egy nehéz pillanaton" - meséli Orbán Dorka.

És hogyan képesek az ebek mindezt elsajátítani? Kiképezhetők szagazonosításra - ugyanúgy, mint a vércukorszintet jelző kutyák -, azonban mivel nagyon nehéz olyan szagmintákkal dolgozni, amelyek a roham előtti közvetlen állapotot mutatják, főként tünetként jelentkező testjelek reagálására tanítják meg őket. "Ha például a lábfejemmel elkezdek dobogni, MissLike tudja, hogy valami miatt izgatottá váltam, ilyenkor odajön és elkezdi kaparni a lábam. Más esetben, ha hirtelen lemerevedek, sűrűn kapkodom a levegőt, leguggolok, ő rögtön felpattan és szintén kaparni kezd. Bár ezek a jelzések egyszerűnek tűnnek, azonban a kutyától folyamatos figyelmet igényelnek, ami elégé fárasztó neki" - magyarázza MissLike gazdája, és hozzáteszi, uszkárjának különösen kimerítő a munkája, mert éjszakai ügyeletet is végez. Egy-egy pánikroham ugyanis alvás közben is rá törhet, ilyenkor pedig MissLike addig kaparja, bújik hozzá és nyalogatja, amíg fel nem ébred.

Az uszkárt tartják a második legokosabb kutyafajtának. Fotó: Vizslafotózás

"A sors küldte hozzám ezt a kutyát"

A legtöbb segítőkutya kiképzése közben vagy végén szakember ajánlása után kerül egy négylábú "őrangyalra" váró emberhez. MissLike és Dorka egymásra találása ehhez képest rendhagyó módon zajlott, hiszen mikor hozzákerült, még nem tudta, hogy saját maga számára fogja kiképezni. A fiatal nő 8 évvel ezelőtt szeretett bele az uszkár fajtába, először egy fekete kant vett, akit a NEO révén kezdett tréningezni segítőkutyának. Időközben azonban kiderült, hogy vele, Bilbóval nem alkotnak tökéletes párost, ezért végül mozgássérült-segítőkutya lett belőle, és ma már egy kerekesszékes gazdi napjait igyekszik könnyebbé tenni. Ezután Dorka egy kis időre elvállalt egy másik kutyust, egy labradoodle felnevelését, majd a sors úgy hozta, hogy kapcsolatba került MissLike tenyésztőjével.

"Egy család felkért, hogy nézzek meg egy kölyköt az ottani alomból. A speciális nevelési igényű kislányuk mellé kerestek fejlesztés céljából egy hozzájuk illő kiskutyát. Egy szukát választottak ki, de a tesztek alapján én egy kant javasoltam, ami később jó választásnak bizonyult. Az első pár hétben segítettem nekik összeszokni a kutyussal, és ők említették meg, hogy az a bizonyos uszkár még mindig gazdit keres, a tenyésztő pedig szívesen felajánlaná a NEO számára segítőkutyának. Természetesen nem kellett győzködni, hiszen éppen egy ilyen kis belevaló, pörgős kutyára vágytam. Néhány nappal később MissLike már családtag volt" ­- meséli interjúalanyunk, hogyan került hozzá a törpe uszkár.

MissLike abban is különleges, hogy nem kellett letesztelni, alkalmas-e mentálhigiénés segítőkutyának, mert úgynevezett spontán jelzést produkált. Kevés olyan eb van, aki kellően érzékeny a kezdetleges tünetekre, és magától kezd jelezni, mindenféle tréning vagy jutalmazás nélkül. "MissLike körülbelül 8 hónapos korában jelzett először, de nagyjából két éves korában tudatosult csak bennünk, hogy mire jelez pontosan, mivel addig én magam sem tudtam, hogy milyen mentális eredetű problémával küzdök. Ez azért is bámulatos, mert konkrét dicséretet nem kapott miatta, mégis kitartott a jelzés mellett."

MissLike nemcsak megérzi a közelgő pánikrohamot, ha kell, közbe is avatkozik. Fotó: Jardány Bence

"A mi kapcsolatunk egyfajta szimbiózis"

Egy mentálhigiénés segítőkutya kiképzéséhez minimum másfél-két évre szükség van. MissLike és Dorka lassan a tanulás végére érnek, a tréning tavasszal egy rohamjelző vizsgával zárul majd. Ez egy közlekedésbiztonsági részből és egy stabil rohamjelzésből áll, utóbbiról egyébként elég bemutatni egy korábbi videófelvételt is. Ha MissLike-nek sikerül letennie a vizsgát, ő lesz Magyarország első olyan segítőkutyája, amelyik előre jelzi a várható pánikrohamot.

Segítőkutyaként természetesen a hétköznapjai némileg különböznek egy átlagos ebétől. A legnagyobb különbség, hogy gazdáján kívül nem simogathatja más, mivel a munkája állandó koncentrációt igényel, nem jó, ha kizökkentik ebből, vagy elvonják a figyelmét. Ebből kifolyólag kiemelten fontos, hogy biztosítsák számára a megfelelő mennyiségű pihenést és játékot is, mozgást, hiszen időnként neki is fel kell töltődnie, illetve le kell vezetnie a felgyülemlett energiáit.

"Nála jobb társat aligha tudnék elképzelni. Minden rezdülésemet figyeli, folyton a sarkamban van, és a legrosszabb pillanatokban is képes bohóckodni, hogy felvidítson. A mi kapcsolatunk egyfajta szimbiózis. Ez a kiskutya mindennap erőt ad, hogy igenis képes vagyok elérni a céljaimat, megtanított türelemre, általa a társas kapcsolataim is javultak, és persze mindennap mosolyt csal nemcsak az én arcomra, hanem a környezetemben lévőkére is" - tette hozzá Orbán Dorka, rövid bepillantást engedve közös életükbe.