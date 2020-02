Szolgálatba áll az első magyar gluténjelző kutya

Sok embernek a kutya nem csupán házi kedvenc, hanem egy olyan társ, aki nélkül sokkal nehezebb lenne az élete. Most induló sorozatunkban ilyen segítőkutyákat mutatunk be. Gofree is több, mint egy aranyos szőrmók. A remek szaglásának és a szorgalmas tanulásnak hála, képes jelezni, méghozzá egy pacsival, ha egy élelmiszerben vagy kész ételben glutén található - ezzel pedig védi és segíti "kisgazdája", a 11 éves Emma életét. De vajon minden eb alkalmas erre, és hogyan lehet betanítani őket? Többek között erről beszélgettünk, Gofree felvezetőjével - és egyben Emma anyukájával - Sziklai Bengyel Nórával.

Gofree-nak tavasszal kell majd vizsgáznia, utána hivatásos segítőkutya lesz belőle. Fotó: Mikus Kata

HáziPatika.com: Ha ma már annyi gluténmentes termék létezik, miért van szükség extra segítségre?

Sziklai Bengyel Nóra: Emma cöliákiás, amely a gluténérzékenység egyik legsúlyosabb formája. Ennek a betegségnek nincs gyógymódja, a tünetmentesség szigorú gluténmentes étrenddel valósítható meg. Ez a diéta azonban nem könnyű, mert Emma hiperérzékeny, a glutén legminimálisabb jelenlétére is beindul az autoimmun reakció, és rosszul lesz. Nagyon sok ételben nyomokban megtalálható a glutén, még akkor is, ha eredetileg nem is tartalmazná azt az étel. Sőt, akár a gluténmentesnek nevezett ételekben is fellelhető minimális mennyiségű. Egy szabályzat szerint, ha egy termék 1 kilogrammja 20 milligrammnál kevesebb glutént tartalmaz, akkor az már mentesnek minősül. Sajnos a kislányom ezt a 20 mg mennyiséget sem bírja, tehát nagyon oda kell figyelnünk. Továbbá nagyon sok étterem, cukrászda kínál gluténmentes termékeket, de a gyakorlatban ezek közel sem biztonságosak, mert a konyhában, készítés vagy tárolás közben érintkezhetnek gluténtartalmú élelmiszerekkel. Sokszor gondoltam arra, amikor alapanyagot vásároltam, hogy milyen jó lenne, ha valaki biztonsággal meg tudná állapítani az adott termékről, hogy "teljesen tiszta-e".

HáziPatika.com: Honnan jött az ötlet, hogy éppen egy kutya segítse a kislányodat?

Sz.B.N.: Már 7 éve foglalkozom segítőkutyákkal, önkéntesként dolgozom a NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesületnél. Magyarországon még nincsenek ételallergia-jelző kutyák, de külföldön már erre is kiképeztek négylábúakat. Amerikában találtam olyan gluténjelző segítőkutyákat, akik hatékonyan tudják megkönnyíteni gazdáik mindennapjait, ekkor határoztam el, hogy itthon is jó lenne ilyen kedvencekkel dolgozni.

Gofree-nak különleges a kapcsolata Emmával. Fotó: Mikus Kata

HáziPatika.com: Hogyan lehet eldönteni egy kölyökkutyáról, hogy milyen feladatra lesz alkalmas? Gofree-nál mi döntött, hogy kiválasztották?

Sz.B.N.: A kutyákat a kiképzők különböző kölyök-tesztekkel szelektálják, 3 napos és 6 hetes korban. Gofree egy mentett kutya - ez számomra fontos szempont volt, van egy mentett kutyám, aki terápiás és autista-segítő ebként vizsgázott és együtt dolgozunk jelenleg is szép eredményekkel. Gofree-ra a Pilis-Budai Kutyamentők hívták fel egyesületünk figyelmét, ők jelezték, hogy egy jó idegrendszerű kölyökkutya került a gondozásukba. Egy kiképzővel leteszteltük Gofree képességeit, és úgy láttuk, hogy kiegyensúlyozott, jól motiválható kutyaként érdemes vele belekezdeni ebbe a speciális képzésbe. Gofree nevét közösen választottuk kislányommal, és nem is annyira - az amúgy gluténmentesen is elkészíthető - finomságra utal, hanem a go free szókapcsolat, azaz egyél szabadon - és valóban ez lenne a cél.

HáziPatika.com: Hogyan kell elképzelni egy gluténjelző kutyát éles bevetésen? Minden ételt, terméket külön meg kell szagolnia?

Sz.B.N.: A gluténjelző kutyákkal megszagoltathatunk bármilyen alapanyagot, amiben esetleg nem vagyunk biztosak, vagy akár teljes tányér ételt is, amit például egy étteremben rendeltünk. A szagmintát vagy a tányért mindig lefedve szagolja meg a kutya, egy lyukakkal eláttot fedelen keresztül, amelyen átjön a szag.

HáziPatika.com: A kutyák is lehetnek gluténérzékenyek? Gofree maga is gluténmentesen táplálkozik?

Sz.B.N.: Bár nem vagyok állatorvos, úgy gondolom, a négylábúaknál is egyre gyakoribbak a táplálékallergiák. Nem véletlen, hogy egyre több "mentes" kutyatápot gyártanak. Gofree nem gluténérzékeny, de ettől függetlenül nem fogyaszthat glutént. Könnyen megeshet ugyanis, hogy evés közben a bundájára kerül akárcsak minimális glutén, és ez megzavarja a szagérzékelésben. Emellett mivel Emma hiperérzékeny, az sem lenne jó, ha simogatás közben a kezére, majd onnan a szervezetébe jutna a glutén.

HáziPatika.com: Hogyan zajlik a kiképzése? Mi jelentette a legnagyobb nehézséget, hol tartanak most?

Sz.B.N.: Gofree képzését 2019 tavaszán kezdtük el. A hullámvölgy már az elején elért minket, mert nehezen találtunk oktatót, aki ebben a speciális szagtréningben jártas lett volna. Végül Szlovéniában, Maja Golob mesterkiképzővel kezdtük el a közös munkát, illetve itthon a NEO Magyar Segítőkutya Egyesülettel készülünk fel a hivatalos segítőkutya vizsgára. A szagtréningre való felkészülés sok utazással is jár, illetve a képzések egy jelentős része online zajlik, videokonferencia keretében, angol nyelven. A tréning várhatóan idén tavasszal ér majd véget, egy remélhetőleg sikeres vizsgát követően, amely után Gofree hivatásos segítőkutya lesz.

A képzés maga nem könnyű, a szagtréning nekünk teljesen új kihívás volt, és természetesen nem volt mindig zökkenőmentes, egy kamasz kutyával nem mindig egyszerű dolgozni. Mint a kutyakiképzés minden területén, itt is elmondható: rengeteg türelem, idő és kitartás hozza meg az eredményt. Gofree mostanra már stabilan jelzi a legkisebb mennyiségű glutén jelenlétét is a mintatartó edényekben, most tovább szeretnénk fejleszteni ezt a stabil jelzést egész tányér ételek ellenőrzésére is. Az egész folyamatot egyébként bárki követheti Gofree Facebook-oldalán.

A segítőkutya-jelöltek is megkülönböztető hámot, bilétát kapnak. Fotó: Mikus Kata

HáziPatika.com: Előfordult már olyan szituáció, hogy Gofree-nak köszönhetően Emma nem evett gluténnal szennyezett ételt?

Sz.B.N.: Többször volt már Gofree-nak éles bevetése, amikor bizonytalan előéletű étel került hozzánk, és nem tudtuk beazonosítani, van-e benne glutén vagy nincs. Gofree mindig egyértelmű jelzést adott nekünk.

HáziPatika.com: Miben különbözik Gofree élete egy átlagos kutyáétól?

Sz.B.N.: Gofree egy eleven, magabiztos, fiatal kis kamasz kutya, aki ugyanolyan rosszaságokon tudja törni a fejét, mint bármelyik másik kölyök. Emma rengeteget játszik vele, és minden nap egy nagy sétával indulnak a reggelek. A nap további részében minimum egyszer gyakoroljuk a szagtréninget, a heti rendszeres városi képzések alkalmával pedig azt tanulja, hogy minden helyszínen és helyzetben magabiztosan és fegyelmezetten tudjon viselkedni. Gofree, mint tanuló segítőkutya jogosult bemenni kiképzőjével olyan helyekre is, ahová amúgy ebet nem engednek be. Gyakran járunk bevásárlóközpontokba, éttermekbe, zajos és mozgalmas helyekre azért, hogy Gofree ilyen környezetben is magabiztosan mozogjon majd.

HáziPatika.com: Ha levizsgázott, majd az iskolába is elkíséri a kislányát?

Sz.B.N.: Bekíséri majd az iskolába, de nem marad vele egész nap, mert az már túl sok ingert jelentene Gofree-nak, vagy bármelyik más kutyának is. Ezenkívül egy iskolában, ahol sok a kisgyerek, nehéz kivédeni, hogy idegenek simogassák, szólítgassák, játékra hívják. Gofree-ra ugyan nem vonatkoznak annyira szigorú szabályok, mint egy rohamjelző- vagy vakvezetőkutyára, de nála sem szerencsés, ha elvonják a figyelmét, vagy feleslegesen ingerlik. Attól még, hogy egy kutya barátságos, nem jelenti azt, hogy nem fárad el, ha egész nap seregnyi ember sürög körülötte.

HáziPatika.com: Más előnye is van Gofree (vagy más segítőkutya) jelenlétének?

Sz.B.N.: Rengeteg dolgot meg lehet tanítani ezeknek az intelligens négylábúaknak: vigyáznak vak gazdáik lépteire, jelzik a hangokat a siket/nagyothallóknak, villanyt kapcsolnak, ajtót nyitnak, a mozgássérült gazdáknak felveszik a leesett pénzérmet, jelzik a vércukorszint-ingadozást a diabéteszes embereknek - és még sorolhatnám. Mégis az jelenti szinte a legtöbbet, hogy ott vannak a gazdájuk mellett, feltétel nélkül, bármikor. Megérzik azt, hogy milyen a hangulatuk, ha kell, odabújnak és vigasztalnak, vagy valamilyen bohókás produkcióval vidítanak fel. És minél több időt töltenek együtt, minél többet tanulnak egymásról, annál szorosabb lesz a kettejük közötti kapcsolat.

Gofree-t Emma anyukája tanítja. Fotó: Mikus Kata

Sokan nem tudják, de a cöliákia velejárója lehet a depresszió, a hangulatingadozások és egyéb lelki problémák is. És bizony sokszor megélik a cöliákiás emberek a kirekesztettség érzését is. Mert gondoljunk bele, szinte az összes társasági program középpontjában ott van a közös étkezés, a finomságoktól roskadozó asztal, amit mindenki örömmel körbeül. Mindenki bátran ehet, kivéve az ételérzékenyek és táplálékallergiások. Nehéz ezzel folyamatosan szembesülni, kimaradni a közös étkezések jelentette élményből - egyenes út vezethet az elmagányosodáshoz. A kutyák viszont segíthetnek ezen, enyhíthetik a szorongást, nekik köszönhetően jobb és boldogabb életet élhetünk.