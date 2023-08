Vízhiány miatt a legrondább gyepet díjazzák Kanadában

Kanada nyugati része az idei nyáron súlyos hőséggel és aszállyal küzd, emiatt több helyen is vízkorlátozásokat vezettek be. Port Coquitlam kisvárosban Bearanyozott utcák, míg Chilliwackben A legcsúnyább gyep címmel írtak ki versenyt a kertes házak lakóinak, ezzel népszerűsítve a víztakarékosságot a térségben. A helyiek ősz elejéig küldhetnek be fényképet gyepükről: a közmondással ellentétben ebben a versenyben az a cél, hogy saját füvünk sárgább legyen a szomszédénál – számolt be a CBC kanadai állami csatorna.

Kanada egyes területeit súlyos szárazság sújtja idén nyáron. Fotó: Getty Images

A legszárazabb gyepeket mindkét városban többféle ajándékkártyával jutalmazzák. Port Coquitlamban a nyeremények között száz kanadai dollár (26 ezer forint) értékű, helyi kiskereskedésben levásárolható kupon is szerepel, a legcsúnyább fű tulajdonosát pedig egy 150 kanadai dollár (39 ezer forint) értékű ajándékkártyával támogatják egy kerti parti megszervezésében.

Chilliwackban július közepén rendelték el a vízkorlátozás harmadik fokozatát, melynek értelmében mind a lakossági, mind a köztéri locsolást heti egy alkalomban maximalizálták. A helyi városvezetés a honlapján hangsúlyozta, hogy a lakosság körében felhasznált víz – legyen szó mosásról, zuhanyzásról, locsolásról vagy akár WC-öblítésről – az utolsó cseppig ivóvíz, melyet a helyi víztározóból biztosítanak. Port Coquitlamban augusztus eleje óta tilos egyebek mellett a gyep locsolása, a szabályszegőket pedig akár 500 kanadai dollárra (151 ezer forint) is megbüntethetik.