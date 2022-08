Tehéntejet vagy növényi italokat iszunk? Nem mindegy

A növényi italok és a tehéntej környezeti terhelését hasonlította össze friss cikkében a Másfélfok. A cikk szerint egészségügyi és környezettudatossági okok is állhatnak amögött, hogy előbbiek Magyarországon is egyre népszerűbbek. Általánosan elfogadott és valóban megalapozott tény, hogy a növényi italok fogyasztása környezetterhelés szempontjából előnyösebb a tehéntejnél, bár a tejalternatívákat választók többsége számára ez egyelőre sokadlagos szempont az egészségre gyakorolt hatás, az élvezeti érték és az állatjóléti szempontok után.

A mandulaital előállítása a legvízigényesebb

A növényi italok környezeti hatásának vizsgálatakor a három legfontosabb szempont:

a vízigény,

a földszükséglet,

az üvegházhatású-gáz-kibocsátások.

A tehéntej előállítása során az előbb említett három szempont (víz, föld, kibocsátások) mérőszámai jelentősen magasabbak a növényi italokéhoz képest. A különböző növényi italok előállításának persze eltérő mértékű lehet a környezeti terhelése, viszont még a rizsitalhoz tartozó legmagasabb karbonlábnyom mértéke is kevesebb mint fele a tehéntejéhez képest.

NEm minden növényi ital ugyanannyira környezetkímélő. Fotó: Getty Images

Bár a vízszükséglet tekintetében a legtöbb növényi ital előállítása során felhasznált víz mennyisége igen magas, de még így is a fele, mint amit a tehéntej előállítása igényel. Ebben a tekintetben a mandulaital szerepel a legrosszabbul, amelynek vízigénye sok esetben többszöröse a tehéntejének, de átlagosan is azzal összehasonlítható mértékű. Mindezen felül jelentős a méhek számára káros permetezőszer-igénye, továbbá a Föld mandulatermelésének nagyjából 80 százaléka Kaliforniából származik, így a szállítás során keletkező üvegházgáz-kibocsátást is fontos figyelembe venni.

A kókusz alapú tejhelyettesítők (és más kókusz alapú termékek) szintén rendelkeznek ezzel a hátránnyal, ezenfelül a gazdaságos termelést megalapozó erdőirtások a biodiverzitást erősen megtépázzák és növelik a légszennyezettséget. Általánosan elmondható azonban, hogy termőföldszükségletet tekintve jellemzően a tehéntej megtermeléséhez szükséges föld kevesebb mint 10 százaléka elegendő a növényi italokhoz.