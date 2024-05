Egyre több magyar választja ezt az életformát

Bár arról nincs pontos szám, hány magyar család vonult el a világ elől, a számuk az utóbbi években, úgy tűnik, nőtt. Van, aki így akar spórolni a lakhatási költségeken, mások a fogyasztói társadalom elől menekülnek, és van, aki környezetbarát életmódot akar - derül ki a Reuters riportjából.

Az oldalnak nyilatkozó Kemencei László szerint körülbelül 1000 család próbál valamilyen fenntartható életmódot folytatni, akár önmagukban, akár kisebb közösségben, ökofalvakban. Az őket valamennyire összefogó csoportnak 600-800 tagja van, bár nem mindenki kötelezte el magát a fenntartható életmód minden aspektusa mellett.

A Reuters még hat családdal beszélt: voltak köztük olyanok is, akik a táplálék mellett a vizet és a villanyt is maguk állítják elő. Kemencei szerint nagyon fontos a bizalomra épülő kapcsolati háló: például amire nincs szükségük, azt elcserélik más, hasonló életmódot folytató emberekkel.

Kemencei szerint a teljes önellátásra való törekvés irreális célnak tűnik, de minimális mértékben támaszkodnak külső forrásokra. Nekik is van internetük, és áramot és gázt vásárolnak a fűtéshez. A víz azonban kútból származik, és remélik, hogy ha majd megengedhetik maguknak, napelemeket és egy szélturbinát is tudnak telepíteni. Ezenkívül tejet, cukrot és minden mást is megvesznek, amire szükségük van, de nem tudják maguk előállítani.