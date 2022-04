A globális szén-dioxid-kibocsátásnak három éven belül tetőznie kell ahhoz, hogy a legrosszabb hatások elkerülhetők legyenek. De még akkor is szükség lesz egy olyan technológiára az évszázad közepére, amely kivonja a szén-dioxidot a légkörből - idézte a testület jelentését a BBC News.

A szén-dioxid-kibocsátásnak 2025-re kell elérnie a csúcspontját. Fotó: Getty Images

Hőhullámok, viharok, vízhiány

Az IPCC a globális felmelegedés megoldásairól szóló jelentésében, amelyet 278 szerző állított össze, arról számolt be, hogy mit tehet a világ a rendkívül veszélyes jövő elkerülése érdekében. A jelentés kiemeli: még ha a kormányok által 2020 végéig elfogadott szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló összes intézkedést végre is hajtják, a világ hőmérséklete akkor is 3,2 Celsius-fokkal fog emelkedni ebben az évszázadban.

Ilyen mértékű hőmérséklet-emelkedés esetén a bolygót soha nem látott hőhullámok, félelmetes viharok és széles körű vízhiány sújtaná. Ez csak akkor kerülhető el, ha ebben az évszázadban sikerül 1,5 Celsius-fok alatt tartani a hőmérséklet-emelkedést.

Antonio Guterres, az ENSZ-főtitkára úgy véli, az IPCC jelentése alapján ez megvalósítható, mégpedig "életképes és pénzügyileg megbízható módon". A hőmérséklet alacsonyan tartásához azonban hatalmas változásokra lesz szükség az energiatermelésben, az iparban, a közlekedésben, a fogyasztási szokásokban, és abban, ahogyan a természettel bánik az ember.

"Elértük a most vagy soha pontot"

Az IPCC javaslata szerint a szén-dioxid-kibocsátásnak 2025-re kell elérnie a csúcspontját, majd ezt követően gyorsan csökkennie kell, és a század közepére el kell érni a nettó zéró karbonkibocsátást. Az IPCC-jelentés vezető szerzője, Heleen De Coninck, az Eindhoveni Műszaki Egyetem professzora hangsúlyozta: "elértük a most vagy soha pontot, hogy a felmelegedést 1,5 Celsius-fokra korlátozzuk".

A kutatók azt mondják, a következő néhány év kritikus jelentőségű, mert ha a kibocsátást nem sikerül 2030-ig megfékezni, akkor szinte lehetetlenné válik a felmelegedés korlátozása az évszázad későbbi szakaszában.

Rövid távon kulcsfontosságú lesz az energiatermelés. "A háborúkat és az éghajlati káoszt tápláló fosszilis tüzelőanyagok számára véget ért a játék" - mutatott rá Kaisa Kosonen a Greenpeace-től, aki megfigyelőként vett részt az IPCC-jelentés elfogadásán. Hozzátette: nincs hely új fosszilistüzelőanyag-fejlesztéseknek, és a már meglévő szén- és gázerőműveket mielőbb be kell zárni. Az IPCC-jelentés szerzői szerint mindemellett az étrend és életmód megváltoztatása is hatalmas lehetőséget kínál a szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkentésére.

Ha a megfelelő szakpolitika, infrastruktúra és technológia lehetővé teszi az életmód és viselkedés megváltoztatását, ez 2050-re 40-70 százalékkal csökkentheti az üvegházhatású gázok kibocsátását - mutatott rá Priyadarshi Shukla, az IPCC társelnöke. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kormányok többet tesznek a gyaloglás és az egészséges táplálkozás ösztönzése érdekében, és sokkal több elektromos jármű használatának infrastruktúráját építik ki.

A jelentés egyik legvitatottabb pontja a szén-dioxid légkörből való eltávolítására vonatkozik. Ez többféle módon is megvalósítható, egyebek mellett fák ültetésével és a mezőgazdasági gyakorlat megváltoztatásával. A hőmérséklet alacsonyan tartásához viszont olyan gépekre is szükség lesz, amelyek közvetlenül a légkörből távolítják el a szén-dioxidot. Ugyanakkor ez a technológia még új és nagyon drága.