A tűzijátékok hosszú távon is káros hatást gyakorolhatnak a vadon élő állatokra és a környezetre – derült ki egy ausztrál egyetem kutatásából. A Pacific Conservation Biology című folyóiratban megjelent tanulmány eredménye szerint komolyabb veszélyt jelent ez a látványosság, mint azt korábban gondolták.

Nem csak az állatvilágot veszélyezteti

A perth-i Curtin Egyetem kutatói tanulmányukban áttekintették, milyen környezeti hatással jártak a tűzijátékok különböző nagy ünnepeken Indiában, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon és Európa egyes részein. Megfigyelték, hogy a nagyszabású tűzijátékok idején jellemzővé válik, hogy elvándorolnak a térségből a vadon élő állatok, illetve megváltozik a szaporodásuk is. A kutatók szerint ez azt jelentheti, hogy a tűzijátékok akár hosszú távú hatással is lehetnek egyes állatfajok populációjára. Konkrét példaként említik, hogy egyes spanyolországi fesztiválok idején megrendezett tűzijátékok akadályozták a háziverebek párzását, illetve a chilei újévi tűzijátékok megzavarták az ott élő oroszlánfókák viselkedését a párzási időszak idején.

Nem csak az állatok, de az emberek egészségét is veszélyezteti ez a látványosság. Fotó: Getty Images

Philip Bateman, a tanulmány vezető szerzője elmondta, hogy a tűzijátékok keltette erős zaj- és fényhatások nemcsak a háziállatokban keltenek feszültséget rövid távon, hanem hosszú távú zavarokat is okozhatnak a vadon élő állatoknál. A tűzijátékok során ráadásul számos szennyező anyag kerül a levegőbe, és jut be a talajba és a vizekbe, ami a vadon élő állatok és akár az emberek egészségét is veszélyeztetheti.

A problémákat lehetne enyhíteni azzal, ha a tűzijátékokat úgy időzítenék, hogy ne essenek egybe az állatok számára érzékeny vándorlási és párzási időszakokkal – javasolták a kutatók, akik szerint a legjobb megoldás azonban a tűzijátékok helyett más, környezetkímélőbb látványosságok, például drón- vagy lézershow-k használata lenne.

