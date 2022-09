"1,2 millió forintba kerül egy jó e-kerékpár"

Valószínűleg nem árulunk el nagy titkot, ha elmondjuk ebben a cikkben, hogy a kerékpározásnak számos jótékony egészségügyi hatása van. Kiválóan edzi a szív- és vérkeringési rendszert, javítja a terhelhetőséget, a szervezet fizikai teljesítőképességét. Erősíti a vádli, a comb izmait, a gerincet. Fokozza az agy teljesítményét, növeli a tüdő kapacitását. E mellett a kerékpározás jót tesz a léleknek, és a kedélyállapotunknak is. Biciklizés közben új élmények érnek minket és másként tekintünk a világra, legyen szó városi közlekedésről vagy egy hegyvidéki túráról. Ráadásul éves szinten némi pénzt is megtakaríthatunk, miközben a városban egyszerűen és gyorsabban juthatunk el egyik pontból a másikba.

Az e-kerékpárokra is igaz mindez, ráadásul kényelmi szempontból több előnyt nyújtanak, hiszen a motoros rásegítésnek köszönhetően megterhelő erőkifejtés nélkül, könnyedén közlekedhetünk nehéz terepen is. A kényelmes suhanásnak ugyanakkor ára van: az elektromos kerékpárok nem olcsók. Az alábbiakban szakértők segítségével próbáljuk bemutatni, hogy milyen szempontok szerint válasszunk jó ár-érték arányú elektromos kerékpárt.

„A legfontosabb a megfelelő vázméret kiválasztása. Ha ugyanis rosszul választunk méretet, tekerés közben fájhat a gerincünk, térdünk, csuklónk, valamint kevésbé leszünk hatékonyak” – mondta lapunknak Szegő Attila, a Bikepatika mobil bringaszerviz tulajdonosa. Mivel a számozás minden márkánál eltérő, pontosan utána kell nézni a gyártói méretnek, de a neten elérhető kalkulátorok is irányt mutathatnak, illetve a kereskedők is segítenek az optimális vázméret meghatározásában.

A képen egy városi trekking látható, amelyet rosszul - túl alacsony ülésmagassággal - állítotak be. Ezen a típuson a csomagtartón helyezkedik el az akkumulátor. Fotó: Getty Images

A második legfontosabb dolog, hogy mire akarjuk használni a pedelecet. A legkeresettebb típus a trekking, azaz a túrázásra, szabadidős biciklizésre és városi közlekedésre egyaránt használható kerékpárcsalád, mondták lapunknak kereskedők. A mountain bike és az országúti kerékpárok piaca szűkebb, mert ezek speciális igényeket elégítenek ki, felépítésük is eltér a városi gépektől. Egyes teleszkópos mountain bike modellek, illetve egy német gyártó új, „okosmotorja” ugyanakkor nagyon kelendőek, ezekre több hónapot is kell várni, mert nincs belőlük elég – tudtuk meg.

Mennyibe kerül?

Az e-kerékpározás nem olcsó mulatság, a minőségi pedelecek bruttó 1 millió forinttól indulnak. Egy igazán jó ár-érték arányú e-bike 1,2 millió forintba kerül átlagosan, de természetesen léteznek 2-3 milliós gépek is. Az állami támogatás felső határa 180 ezer forint, ami azért ekkora összegnél nem sok, ráadásul a kereskedők kapják utófinanszírozásban. Nem is nagyon szeretik, mert nagyon sok papírmunkájuk, extra dokumentációjuk van vele. Amíg a nagyobb kereskedések plusz embert állítottak a feladatra, a kisebbek inkább 10 százalékos árengedményt adnak a meglévő készleteikből vagy plusz szolgáltatást nyújtanak, hallottuk értékesítőktől.

Az e-bikeoknál a gyártók listaárat adnak meg, azaz kikötik, hogy az egyes országokban mennyi a minimum eladási ár, ez alá nem tudnak menni a hazai kereskedők. Noha a hasznuk egy-egy eladott példány után üzleti titok, azt azért lehet tudni, hogy nem az e-kerékpárok eladásából jön a bevételük nagyobb része. Egy átlagos itthoni bolt inkább a kiegészítők, alkatrészek forgalmából, illetve a szolgáltatások, szerviz nyújtásából szerzi fő bevételeit. A nagyobb kereskedőknél jelentős a céges vásárlók aránya is. Van olyan üzletlánc, ahol több e-kerékpárt adnak el teljes körű szolgáltatás keretében cégeknek, mint magánembereknek. A fenti problémák miatt valószínűsíthetően csökkent a kereskedők marzsa az eladott gépek után, de ezt általában képesek kigazdálkodni más termékek árának emelésével.

Az e-kerékpár vízálló, de nem vízhatlan

Ha valaki ilyen nagy összeget ad ki egy kerékpárra, fontos, hogy minél tovább tudja használni azt meghibásodás nélkül. Sokan tartanak például az elektromos motorok meghibásodásaitól, illetve az akkumulátorok elhasználódásától. Beszélgetőpartnereink szerint ez a félelem alaptalan – amennyiben megfelelő módon tárolják és használják a biciklit. „Az e-kerékpár vízálló, de nem vízhatlan. Ne tároljuk napon 40 Celsius-fok felett és télen mínusz 10 Celsius-fok alatti helyiségben. Ha huzamosabb ideig nem használjuk, mindig vegyük ki az akkumulátort, és nagyjából 60-70 százalékos töltöttséggel tároljuk, de lehetőleg 40 százalék alá ne essen le az érték” – mondta lapunknak Horváth József, az Ebike2Go üzletvezetője.

Egy pedelec akkumulátora ugyanolyan litiumos cellákat tartalmaz, mint a mobiltelefonoké. Működésük is hasonló, vagyis idővel kevesebb teljesítményre képesek egy feltöltéssel. Mivel a világon nem sokan gyártanak akkumulátort, az új termékek kapacitásában nincs nagy eltérés. Közös paraméterű tesztjük szerint 5 év vagy 20 ezer kilométer megtétele után átlagosan 70 százalékos kapacitással működnek, átlagos felhasználás mellett. Egy jó túrázós trekking a használattól függően képes megtenni napi átlagosan 40-60 kilométert egy Balaton-körbebiciklizés alkalmával az északi, dombosabb részeken.

Természetesen, aki ipari módon használja a biciklijét – például futárkodik vele – az számolhat azzal, hogy jóval hamarabb csökkenni fog az akkumulátor teljesítménye egy feltöltéssel. Az új akkumulátorok gond nélkül hozzák egy feltöltéssel a 70-80 kilométert, de idővel ez azért biztosan csökkenni fog. Fontos, hogy soha nem szabad teljesen lemeríteni a kerékpárok akkumulátorát, mindig legyen benne legalább 5 százalék a töltés megkezdésekor.

Garancia, szervizelés

Szervizesek tapasztalatai szerint a pedelecek motorjai megbízhatóan teljesítenek, mechanikai vagy gyári hibával elvétve találkoznak. Inkább az ütközésekből, balesetekből fakadó fizikai meghibásodás és a karbantartás hiánya a fő probléma. „Általában a jelentkező hibakódok és működési zavarok miatt keresik fel a szervizt, amelyeket jellemzően kábelek, csatlakozások, és egyéb mechanikai sérülések okoznak. Például elreped a konzol, megszakad egy vezeték, de legtöbb esetben csak szoftveres frissítésre van szükség” – mondta Szegő Attila. Utóbbin nem érdemes spórolni, mert visszaesik a motorteljesítménye és a kerékpár hatótávolsága is. Egy frissítés átlagosan 10 ezer forintba kerül és nagyjából negyedévente, félévente esedékes, de legalább évente érdemes ellenőrizni, még ha nem is jelentkezik probléma – adott tanácsot a Bikepatika tulajdonosa.

„Általában kisebb törések, kábelek, számítógépes csatlakozások javítása miatt keresik fel a szervizt. Például elreped a konzol vagy szoftveres frissítésre van szükség" – mondta Szegő Attila.

A motorok gyártói általában 2 év garanciát adnak, ezen felül a magyar kereskedő köteles ezt kitolni plusz egy évvel 3 évre, ha a termék 250 ezer forintnál drágább, és általában ez a helyzet, hiszen nincs negyedmillió forint alatti gép. „Ugyanakkor érdemes tájékozódni, hogy a garancia pontosan mire terjed ki. Például magasnyomású mosóval ne mossuk az elektronikát, maximum a vázat, mert ha emiatt tönkre megy a motor vagy az akku, erre már nincs garancia” – ad rögtön hasznos tanácsot Murlasits Norbert, az AM Bringa munkatársa.

Külföldről érdemes behozni?

Felmerül a kérdés, hogy megéri-e közvetlenül külföldről vásárolni e-bringát, a hazai kereskedő felára nélkül? Ha csak az árat nézzük, igen. Ausztriában az áfa 20 százalékos, ez már önmagában 7 százalékos árelőnyt jelent. A forintgyengülés viszont árnyalja a képet, hiszen Ausztriában is euróban kell fizetni. Igaz, akinek eurós megtakarítása is van, annak megérheti a külföldi vásárlás. Ugyanakkor Murlasits szerint általában érdemesebb itthon vásárolni, mert ha szervizelni kell a gépet, itthon ez egyszerűbb, és a kereskedői garancia hosszabb is, mint külföldön. Így a jótállás esetében jobban jár itthon a vásárló a plusz év miatt, mintha Ausztriában vásárolna.

Van rá kereslet

Az ukrán háború miatt idén márciusban jelentősen visszaesett az érdeklődés, de ez gyorsan újraindult. Nem tett jót az euróval szembeni forintgyengülés és az importőrök áremelése sem, utóbbiak a globális ellátási és logisztikai problémák miatt drágítottak. Ezek miatt szinte minden hazai kereskedő kénytelen volt árat emelni, átlagosan 5-10 százalékkal év eleje óta. Ez azt is jelenti, hogy az áremelkedések miatt a vevőknél szinte elporladt az állami támogatás: egy 1,2 milliós gép árának nagyjából a tíz százaléka az állami támogatás, ezt most éppen elvitte a kereskedői áremelés.

Ennek ellenére a kereslet jelenleg egyenletes és folyamatos, a hazai fizetőképes vevőkörnek nem probléma a milliós gépek vásárlása, még ha egy kicsit emelkedett is az áruk. Kereskedők várakozásai szerint egyébként nagyjából 2-3 hónap múlva kimerülhet az állami támogatás. Érdemes tehát sietnie annak, aki ebben is gondolkodik.

