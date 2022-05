Súlyos tévhitek a kerékpározásról

A filozófia nem kerékpár – mondta Martin Heidegger, az egyik legnagyobb, XX. századi német filozófus. Noha a mester itt arra utalt, hogy a filozófiai gondolkodás nem versenysport, hanem az ember kitüntetett létmódja, talán nem haszontalan körüljárni a kerékpározás előnyeit és hátrányait a szellemi és fizikai egészségünk szempontjából. Annál is inkább, mert a hétvégén nemzetközi kerékpárversenyt rendeznek Budapesten, a világhírű Giro d’Italiá-t három magyarországi szakasszal. Mivel a kerékpárosok Forma 1-ének is nevezett verseny sokakat ösztönözhet biciklizésre, cikkünkben a szabadidős kerékpározás élettani hatásait foglaljuk össze. Spoilerként előrebocsájtjuk: a kerékpározás egészségi előnyei, amelyeket a biciklisek élveznek, messze túlszárnyalják az esetleges kockázatokat. Kezdjük is a bemutatást a kerékpározás előnyeivel, ezen belül is a kedvező szellemi hatásával!

Május 6-án startolt Budapesten a Giro d'Italia kerékpárverseny. Fotó: Getty Images

Javítja a memóriát

Talán kevesen tudják, de napi öt perc kerékpározás javítja a memóriát időseknél. Ilyenkor az "emlékközpontnak" is nevezett hippocampusban jelentős változások zajlanak le. A terület egyrészt sokkal aktívabbá válik, másrészt javul ennek kapcsolata a parietális és prefrontális kéreggel is, ami az emlékezés és a tudat szempontjából fontos. Kutatók szerint ezért teljesítettek jobban a memória memóriateszteken a vizsgált alanyok. Igaz, a javulás nem volt tartós, a kerékpározás után 20 perccel már nem állt fenn.

Kiváló zsírégető

Kutatók szerint a kerékpározás a lehető legjobb és legegyszerűbb módja a súlygyarapodás megelőzésének. A nyeregben – megterheléstől függően – 300-1000 kalóriát tudunk elégetni óránként, ennek nagy része zsírból származik. Egy tanulmány szerint, a fiatalabb nőknek már napi öt perc rendszeres kerékpározás is segíthet távol tartani a felesleges kilókat. A túlsúlyos, vagy elhízott nőknél heti 2-3 óra kerékpározással megelőzhető, hogy további súlyfölösleget szedjenek fel.

Nagyon jó izomépítő

A kerékpározás közben kifejtett erőfeszítés nem csak kalóriát, zsírt éget, hanem fejleszti az izomzatot is. A combok, a vádli, farizom, csípő erősödik legfőképp. Természetesen nem kell arra számítani, hogy a profikhoz hasonló vádlikat fejlesztünk heti 1-2 óra bringázással, de rendszeres bringázás mellett akár látványos lábizmok is fejlődhetnek. A mozgás zsírégető hatása miatt jobban láthatóvá válnak az izmaink, a rendszeres igénybevétel okozta vérbőségtől pedig szebb lesz az izomtónusunk a farizomnál és a vádlinál is.

Csökkenti a szívbetegségek kockázatát

A biciklizés az aerob, ciklikus mozgásformák közé tartozik. Vagyis a kerékpározás során ugyanaz a mozdulatsor egymás után, gyorsan ismétlődik, és a mozgás dinamikus, vagyis oxigén jelenlétében megy végbe. Ez kiválóan edzi a szív- és vérkeringési rendszert. Kerékpározás közben a légzésszám emelkedik és a szív munkája fokozódik: a pulzus nő, a vérnyomás emelkedik, ezáltal a vérkeringés élénkül. Nő a terhelhetőség, a teljesítőképesség, egyensúlyba kerül a vér zsírsav- és lipidtartalma.

Javítja az immunrendszert

A rendszeres kerékpározás hatásos a stressz és a szorongás csökkentésében is, mivel más mozgásformákhoz hasonlóan endorfint szabadít fel a szervezetben. Továbbá elősegíti a koncentrációt, így a reggeli kerékpározás a munka során az összpontosításban is segít. E mellett jelentősen javítja a felső-légutak ellenálló képességét, ezzel csökkentve a megfázás, nátha kockázatát. Heti négyszeri, alkalmanként félórás biciklizés akár 40 százalékkal csökkentheti a betegen töltött napok számát, nem beszélve az egyéb pozitív élettani hatásokról.



Nem károsítja az ízületeket

És most jöjjenek a tévhitek! Az egyik mítosz, hogy a kerékpározás károsítja az ízületeket. Nos, ez csak bizonyos feltételek esetén lehet helytálló, akkor se mindig. „Megfelelő használat esetén a kerékpár nem károsítja az ízületeket" - mondta Benjamin Breyer, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem urológiai tanszékének kutatója. Vagyis jól beállított ülés- és kormánymagasság mellett a kerékpározás biztonságos. Ráadásul a futáshoz képest akár 20-30 százalékkal kevesebb izomsérülést okoz, mivel sem az ízületeinket, sem az izmainkat nem veszi igénybe annyira, mint a futás.

Nem feltétlenül okoz hátfájást

Sokan azért riadnak vissza a kerékpározástól, mert azt mondják, fáj a hátuk tőle. Érzetük bizonyára valós, ennek hátterében azonban a legtöbb esetben a nem jól beállított ülés- és kormánymagasság állhat. Természetesen krónikus fájdalom vagy akut sérv esetén nem javasolt a kerékpározás, egyéb eredetű hátfájás esetén azonban még segíthet is, feltéve, ha a kormányt és az ülést jól állítja be az ember.

Nem okoz meddőséget

Egyes tanulmányok szerint a biciklizés a herék nyomásával, dörzsölésével önmagában meddőséghez vezethet, mások a prosztatagyulladás nagyobb kockázatát valószínűsítik. A legújabb kutatások szerint a kerékpározás nem károsítja a férfiak nemi egészségét. E mellett profi futók, úszók és kerékpárosok összehasonlító adatai alapján arra jutottak a kutatók, hogy nincs összefüggés a biciklizés és a meddőség, illetve a merevedési problémák között sem.

Légszennyezettség miatt nem ajánlott

A szabadidős, városi biciklizés elleni legfontosabb érv, hogy a légszennyezés miatt káros az egészségre. E szerint a kerékpározók jobban ki vannak téve a kipufogógázok káros hatásainak, hiszen a kerékpározás gyakoribb és mélyebb levegővételekkel jár, ezért nagyobb mennyiségű szennyező anyag kerül a tüdőbe, különösen a főútvonalak mellett kiépített kerékpárutak esetén.