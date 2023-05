A WHO több mint két évtized után döntött úgy, hogy felülvizsgálja meglévő, 2000-ben kiadott irányelveit az elhízás kezelésére vonatkozóan. Francesco Branca, a szervezet táplálkozástudományi és élelmiszer-biztonsági részlegének igazgatója a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, elsőként a súlyproblémákkal küzdő gyerekek és serdülők kezelésére vonatkozó irányelveket nézik át, majd azt követően frissítik a felnőttekre vonatkozó útmutatót is. A munka részeként a WHO megbízta a milánói Mario Negri Gyógyszerészeti Kutatóintézetet azzal, hogy mérje fel a testsúlycsökkentő gyógyszerek hatékonyságát az elérhető tudományos bizonyítékok alapján.

Világszerte a gyerekek közel egyötöde túlsúlyos vagy elhízott. Fotó: Getty Images

„Az a fajta kommunikáció, amellyel e gyógyszerek kapcsán gyakran találkozhatunk, mondván, hogy »megtaláltuk általuk a megoldást«, egész egyszerűen téves” – húzta alá Branca. Hozzátette, az elhízás elleni gyógyszerek fontos részét képezik egy összetett egésznek, de szó sincs arról, hogy csodaszerek lennének, amelyek egy csapásra megszüntetnék a problémát. Egyéb módszerek, mint a diéta és a testmozgás, továbbra is kritikus szerepet töltenek be az elhízás kezelésében. A WHO legfrissebb adatai szerint a túlsúllyal vagy elhízással élők fiatalok aránya az 1975-ös 4 százalékról 2016-ig 18 százalékra emelkedett az 5 és 19 év közötti korosztályban. Magyarán világszerte több mint 340 gyermek és serdülő küzd súly problémákkal napjainkban.

Branca az elhízás globális terjedéséről „egyre növekvő járványként” beszélt. „Több okunk is van arra, hogy miért tegyünk sokkal komolyabb és merészebb lépéseket az ügyben” – hangsúlyozta. A WHO új irányelveit a korábbiaknál részletesebb módszertanra és a lehető legfrissebb tudományos eredményekre igyekszik alapozni. A gyerekek és serdülők testsúlykontrolljára vonatkozó szakmai anyagot még az idei év végén közzétennék.

