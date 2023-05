Aggasztó, hány gyerek küzd súlyproblémákkal

Ha most nem cselekszünk, a járványszerűen terjedő elhízás a jövőben súlyos következményekkel jár. Hatással lesz a gazdaságra, az egészségügyi rendszerre, valamint a gyerekek életének minőségére és hosszára egyaránt – emelte ki Butler szerdán egy Zágrábban rendezett konferencián, amelyen az európai vezetők házastársai vettek részt. A csúcstalálkozón elfogadták Zágrábi Nyilatkozat néven azt a dokumentumot is, amely az elhízás megelőzésének sarokköve lesz a WHO európai régiójában. Butler reményét fejezte ki, hogy a találkozóval és nyilatkozattal kezdetét veszi a betegséggel küszködő gyerekek számának csökkenése.

Európában átlagosan minden negyedik gyermek túlsúlyos vagy elhízott. Fotó: Getty Images

A gyerekek elhízása összetett probléma, és a világ minden szegletét érinti - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a túlsúly vagy elhízás a gyerekeknél későbbi életkorban számos betegséget, például cukorbetegséget, szív- és érrendszeri megbetegedéseket és legalább 13 különböző típusú rákot okozhat. A Zágrábi Nyilatkozat egyebek mellett olyan ajánlásokat fogalmaz meg, mint az egészséges táplálkozás, a testmozgás, a szoptatás népszerűsítése, a bölcsődék, óvodák és iskolák, valamint a szülők támogatása, továbbá egészségügyi szolgáltatások nyújtása túlsúlyos gyerekeknek.

Sanja Music Milanovic, a horvát köztársasági elnök orvos felesége elmondta: Horvátországban a gyermekek 35 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, míg Európában az átlag 26 százalék. Az országban az öt vezető, elhízással összefüggő betegségben – mint a szív- és érrendszeri problémák, a cukorbetegség vagy a rák valamelyik fajtája – az emberek 92-94 százaléka hal meg. Milanovic és Butler egyaránt úgy vélekedik: a gyerekkori elhízás elleni küzdelem multiszektorális kérdés, amellyel nemcsak az egészségügyi minisztériumnak kell foglalkoznia, hanem sok más tárcának is, például a pénzügyminisztériumnak vagy a mezőgazdasági minisztériumnak, mert az elhízás nem egyéni probléma, hanem társadalmi. A horvát first lady jelezte: a konferencián döntés született egy Európai Elhízásmegelőzési Központ megalakításáról is.

