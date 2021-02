Virológus: "nem annyira hatékony ez az oltás"

Koronavírus: "akár három évig is védhetnek a vakcinák" - részletek itt.

A napokban a többi közt Ausztria, Dánia és Csehország kormányfője is felszólította az Európai Uniót, hogy szerezze be a Johnson and Johnson gyógyszergyár új koronavírus okozta COVID-19 elleni vakcináját. Ezt az oltóanyagot egyelőre nem engedélyezték még az EU-ban, de az már tudható a kutatási eredmények alapján, hogy összességében 66 százalékos hatékonysággal véd a mérsékelt és a súlyos, 85 százalékban pedig a legsúlyosabb COVID-19 tünetek ellen. Boldogkői Zsolt virológus, molekuláris genetikus, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének vezetője szerint a miniszterelnökök sürgetésének oka, hogy jelenleg nincs elég vakcina. Az InfoRádiónak nyilatkozó szakember azonban megnyugtatott, hamarosan "vakcinabőségben leszünk".

Elég belőle egy dózis

Az amerikai cég oltóanyaga kapcsán a virológus elmondta, ez egy harmadik generációs, tehát modern vakcina, melynek előnye, hogy 2 és 8 fok között, egy hétköznapi hűtőszekrényben is tárolható. "Nem annyira hatékony ez az oltás, mint az mRNS vakcinák, viszont itt csak egy oltásra van szükség. Ha két dózisban kapja valaki a vakcinát, az jobban megterheli a szervezetét, a mellékhatások valószínűleg inkább jelentkeznek, viszont magasabb védettséget is ad" - mondta Boldogkői Zsolt. Az intézetvezető beszélt egy másik, szintén hamarosan piacra kerülő amerikai oltóanyagról, a Novavax-vakcináról is. Ez " rovarsejtekben megtermelt tüskefehérjét visz be az emberi szervezetbe, és nagyon jó antitesttermelést tudott elérni".

A SARS-CoV-2 vírussal való találkozás, illetve a betegségből való felépülés után immunrendszerünk emlékezni fog a kórokozóra, és elpusztítja, ha megint ráakad. De ennek az immunválasznak a tartóssága nem világos. Új kutatások szerint azonban a súlyos COVID-19 után erősebb immunvédelem alakulhat ki.