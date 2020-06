Virológus: "ne most menjünk nyaralni"

Miközben Magyarországon fokozatosan feloldják a koronavírus-veszély miatt bevezetett korlátozásokat, nem szabad elfelejtenünk, hogy a járvány még nem múlt el. Sőt, a SARS-CoV-2 vírus nem fog eltűnni a világból, amíg nem fejlesztenek ki ellene egy hatásos vakcinát - figyelmeztetett Kemenesi Gábor virológus a hvg.hu-nak adott interjúban.

A nyaralási szezon veszélyei A koronavírus-járvány fellángolásának veszélyét hordozza magában a nyaralási szezon a kórokozó behurcolásának kockázata miatt - emelte ki Helge Braun, a német kancelláriaminiszter azzal kapcsolatban, hogy Németország 26 ország esetében visszavonja az utazástól eltanácsoló figyelmeztetését. Részletek itt.

A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, a Szentágothai János Kutatóközpont munkatársa találó hasonlattal így jellemezte a jelenlegi helyzetet: "most füstöl az avar. Ha lazul a figyelmünk és jön egy kis szél, simán leég az egész erdő." Véleménye szerint éppen abban rejlik a járvány legnagyobb kockázata, hogy a világ minden pontjára eljutott. Először Kínából Európába került át a gócpont, majd Észak- és Dél-Amerikába, várhatóan pedig Afrika lesz a következő, és nehéz megjósolni, mikor és hogyan jut vissza újra hozzánk.

Készüljünk fel a meglepetésekre

Kemenesi Gábor is osztja azt a nézetet, hogy a koronavírus-járvány második hulláma súlyosabb lehet, mint az első. De felelőtlenség lenne megtippelni és dátumokkal dobálózni, hogy ez mikor következhet be. Jobb felkészülni a meglepetésekre, ezért fontos, hogy továbbra is fokozottan óvatosak legyünk - annak ellenére is, hogy itt a nyár. A virológus szerint nem jó ötlet külföldre menni nyaralni, legyen szó akár Horvátországról, akár a Maldív-szigetekről. "Fogadjuk el, hogy pandémia van, minél inkább korlátozzuk a mozgásunkat, annál jobb" - tanácsolja.

Stiniva tengerpartja Horvátországban. Fotó: Getty Images

És hogyan védekezhetünk majd a második hullámban? Elsősorban ugyanúgy, mint eddig, tehát viseljünk maszkot, tartsunk távolságot és mossunk gyakran kezet. Közben pedig hagyjuk, hogy a tudósok tegyék a dolgukat és tovább dolgozzanak a vírus elleni gyógyszeren, oltáson. Ezzel kapcsolatban Kemenesi elmondta, hogy jelenleg egy olyan oltóanyagról tudni (az Oxfordi Egyetemé), amelyik a vakcinafejlesztés harmadik fázisába került, vagyis már tömegeken tesztelik, ami nagyon biztató. Ám még így is jó darabig eltarthat, mire beindulhat az oltás gyártása.