Vigyázz, súlyos fertőzést okozhat ez a sajt

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteki bejelentése szerint a sajt Escherichia coli (E. coli) baktériummal szennyeződhetett. Éppen ezért a hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a körülbelül 0,138 kilogramm kiszerelésű, 2023. november 12. és november 19. minőségmegőrzési idővel rendelkező terméket ne fogyasszák el. A termék bármely Metro áruházba visszavihető, annak teljes vételárát visszatérítik. A Nébih egy héttel korábban hasonló problémára figyelmeztetett a november 19-i minőségmegőrzési idejű Morbier PDO sajt kapcsán is.

Miért veszélyes az E. coli?

Mint az a Nébih honlapján olvasható, az E. coli baktérium törzsei általában a melegvérű állatok és az ember normál bélflórájának természetes részét képezik, ahol fontos szerepet töltenek be. Néhány, kívülről a szervezetbe bejutó törzs azonban megbetegedést okozhat. Ennek oka, hogy olyan méreganyagokat termelhetnek, amelyek az emberben bélrendszeri gyulladást és súlyos szövődményeket válthatnak ki.

A shigatoxin-termelő Escherichia coli (röviden STEC) okozta fertőzés tünetei közé tartoznak a hasi görcsök, illetve a hirtelen fellépő vizes hasmenés, amely esetenként véres is lehet. Előfordulhat továbbá hányinger, hányás és láz is. A legtöbb beteg egy-két héten belül meggyógyul, de a fertőzés eredményezhet vérzéses vastagbélgyulladást, vérzékenységgel és vérrögképződéssel járó úgynevezett trombotikus trombocitopéniás purpurát (TTP), vagy vesekárosodást, úgynevezett hemolitikus urémiás szindrómát (HUS) is.

Amennyiben az elfogyasztott élelmiszer élő shigatoxin-termelő baktériumot tartalmaz, a fertőzés tünetei a fertőződés időpontjától számítva egy-nyolc napon belül jelentkezhetnek. Az átlagos lappangási idő három-öt nap.