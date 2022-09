Veszélyes trend a fiataloknál: sokan kórházba kerülnek miatta

Aggasztó méreteket öltött az Egyesült Királyságban a dinitrogén-oxid – más néven nevetőgáz – tartós használata a fiatalok körében: egyre többen kerülnek kórházba miatta - számol be róla a Sky News. Mivel szakemberek szerint a trend szinte “járványszerűen” terjed a 16-24 éves korosztály tagjai között, több platformon is igyekeznek felhívni a figyelmet az euforizáló hatása miatt nevető- vagy kéjgáznak is hívott, édeskés ízű és szagú vegyület veszélyeire.

Ha nem szakszerűen és odafigyeléssel adagolják, a nevetőgáz súlyos egészségügyi károkat okozhat. Fotó: Getty Images.

Miért nem szabad mértéktelenül és kontrollálatlanul belélegezni?

A dinitrogén-oxidot bizonyos fogászati és sebészeti beavatkozásoknál érzéstelenítésre és fájdalomcsillapításra használják. De míg szakszerű alkalmazása és adagolása nem rejt különösebb egészségügyi kockázatot, addig gyakori, tartós és kontroll nélküli belélegzése maradandó egészségkárosodással járhat. Okozhat egyebek mellett neurológiai károsodást, de a gerincvelő is sérülhet, ami súlyos esetben bénuláshoz vezethet. A gáz huzamosabb belélegzését követő kezdeti kellemes, lebegő érzést, vidámságot gyorsan felválthatják a kellemetlen tünetek: a rosszullét, a gyötrő fejfájás, koordinációs problémák vagy akár eszméletvesztés.

“Egyre több olyan fiatalt látunk el, akik dinitrogén-oxid belélegzése miatt kerülnek kórházba, ám jelentős részük nincs tisztában az egészségügyi kockázatokkal” – hívja fel a figyelmet a problémára TikTok-os videójában David Nicholl, a birminghami Queen Elizabeth Kórház neurológus szakorvosa. “Ijesztő látni a lebénult fiatalokat” – teszi hozzá, miközben látszik, ahogy biciklivel hazafelé tartva egy maréknyi – egykor dinitrogén-oxidot rejtő – üres patront szed össze az út széléről.

A jelenség nem új keletű: egy felmérés szerint az Egyesült Királyságban a 16-24 évesek körében a nevetőgáz a második leggyakrabban használt kábítószer, 2019-ben és 2020-ban több mint félmillióan használták e korcsoport tagjai közül.



