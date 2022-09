Veszélyes lehet az egészségre a gáztűzhely

Az elmúlt években egye több lakásban cserélték le a régi gáztűzhelyeket a nagyobb energiahatékonyságú, indukciós főzőlappal rendelkező változatokra. Amellett, hogy ezek a termékek energiatakarékosabbak – ami a megugró energiaköltségek miatt önmagában is fontos érv mellettük – talán az egészségünkre is kevésbé ártalmasak. Az Iflscience cikke szerint ugyanis egyre több kutató fejezi ki aggodalmát a gáztűzhelyek beltéri levegőbe történő károsanyag-kibocsátásával kapcsolatban.

Komoly betegségek kialakulásához is hozzájárulhat

Tudományos kutatók és ügynökségek, mint például a California Air Resources Board, arról számoltak be, hogy a gáztűzhelyek veszélyes légszennyező anyagokat bocsáthatnak ki működésük közben, sőt akár kikapcsolt állapotban is. A tűzhelyek használatához köthető egyik fő légszennyező anyag a nitrogén-dioxid, amely az égés melléktermékeként jut a levegőbe. Az otthoni nitrogén-dioxid expozíciót összefüggésbe hozták a súlyosabb asztmával és az asztmás rohamok gyakoribbá válásával gyerekeknél. Ez a gáz az asztmával küzdő felnőttek egészségére is káros lehet és hozzájárulhat a krónikus obstruktív tüdőbetegség kialakulásához és súlyosbodásához.

A sütők káros anyagokat is szabadjára engedhetnek a beltéri levegőben. Fotó: Getty Images

A nitrogén-dioxid az otthonokban a kültéri levegőből és beltéri forrásokból adódik össze. A közúti forgalom a legjelentősebb kültéri forrás, és érthető módon a forgalmas utak közelében élők szervezetére is nagyobb arányban fejt ki hatást. Hogy a gáztűzhely milyen módon szennyezi a beltéri levegőt, azt számos tényező befolyásolhatja. Hatással van rá többek között, hogy mekkora légtérben oszlanak el a gázok (nagyobb légtérben értelemszerűen kisebb koncentrációban vannak jelen), működik-e páraelszívó, illetve milyen a szellőzés.

Kikapcsolt állapotban is szivároghatnak gázok

Ráadásul nem is a nitrogén-dioxid az egyetlen aggodalomra okot adó szennyezőanyag. Egy 2022-es tanulmány eredménye szerint a használaton kívüli amerikai gáztűzhelyek metánt – színtelen, szagtalan gázt, amely a földgáz fő összetevője – bocsátanak ki. Ezek a szivárgások sok esetben észrevétlenül károsítják az egészségünket. Bár a gázelosztók szaganyagot adnak a földgázhoz annak érdekében, hogy az emberek a szivárgás szagát megérezzék a robbanásveszély előtt, előfordulhat, hogy ez nem elég erős ahhoz, hogy felkeltse az emberek figyelmét.

Ugyanez a tanulmány kimutatta, hogy a szivárgó gáz több veszélyes légszennyező anyagot tartalmaz, köztük a benzolt, amely egy rákot okozó szer. Míg a benzol mért koncentrációja nem érte el aggodalomra okot adó egészségügyi küszöbértéket, a felsorolt, veszélyes légszennyező anyagoknak a jelenléte problémát jelenthet a szakemberek szerint.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!