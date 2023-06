Újabb földrengés rázta meg a szomszédos országokat

Földrengés volt Horvátországban – közölte Facebook-oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának adataira hivatkozva azt írták, hogy a rengés Eszék közelében, a magyar határtól mintegy tíz kilométerre történt, helyi idő szerint kedden 4 óra 14 perckor. A földmozgás erőssége 3,3-as volt a Richter-skálán.

Horvátországban és Ausztriában is rengett a föld az elmúlt 24 órában. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Itthon is érezhették

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint elképzelhető, hogy a földrengés a határ magyarországi oldalán is érezhető volt, „de eddig sem a szeizmológiai obszervatóriumba, sem a katasztrófavédelemhez nem érkezett bejelentés” erről. A poszthoz érkezett kommentek alapján azonban többen is érezték a földrengést Magyarországon, illetve néhány hozzászóló arról írt, hogy háziállatuk – kutyájuk vagy macskájuk – volt szokatlanul nyugtalan a rengések időpontjaiban.

Ausztriában is rengett a föld

Az egyik kommentelő arra is rámutatott, hogy hétfő este 23 óra 40 perckor Ausztriában is volt földrengés Graz-Styria környékén. A rengés tényét az elmúlt 30 nap eseményeit összefoglaló lista is alátámasztja, erősségnek azonban hivatalosan 3,4-es van feltüntetve (a hozzászóló által említett 3,6-os helyett).

Károkról egyelőre egyik esetben sincs tudomásunk.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!