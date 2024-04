Videó: így mentették ki a tűzoltók a gödörbe esett csikót

A Maisie névre keresztelt patás egy lezárt területen került bajba. Gazdája rögtön hívta a 112-es segélyhívót, a szegedi hivatásos és sándorfalvi önkéntes tűzoltók pedig rövidesen az állat segítségére siettek – derül ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfői Facebook-bejegyzéséből.

A mentésben dr. Krajcsovics László lógyógyász specialista is részt vett. Rövid vizsgálat után úgy ítélte meg, hogy biztonsága érdekében kis időre elaltatja a csikót, aki addigra már nagyon kimerült, nehezen viselte a fogságot. Az altatást követően a tűzoltók hevedereket kötöttek az állat lábaira, majd egy munkagép segítségével kiemelték a mély gödörből.

Az állatorvos ezután újból megvizsgálta, és egy tisztító infúziót követően nem sokkal Maisie magához is tért. Mi több, Krajcsovics doktor felügyelete mellett lábra is tudott állni. Pár sebet leszámítva nem esett komoly baja, így szerencsésen megúszta a balesetet. A katasztrófavédelem videót is készített a nem mindennapi mentésről.

