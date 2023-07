Tűzoltók mentették meg a gólyafiókát a jégeső után

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett sokfelé várható zápor, zivatar, melyek közül többhöz károkozó széllökés, jégeső, felhőszakadás is társulhat! Mindezek nagy eséllyel rendszerbe is szerveződhetnek. A fokozatosan északnyugatira forduló szelet sokfelé kísérik élénk, erős lökések zivataroktól függetlenül is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 36 fok között várható, nyugaton, északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb, míg délkeleten a magasabb értékeket. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. A nap során a tegnap este érkezett hidegfront dominál majd, ami miatt több fokkal lehűl a hőmérséklet.