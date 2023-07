Hatalmas pusztítást végzett a pénteki vihar az országban

A tűzoltóknak Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyében adta a legtöbb munkát a vihar – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombaton délelőtt. Baranya megyében Kákics, Marócsa, Drávafok, Csányoszró, Birján, Okorág és Hirics településen csaknem 150 épületben okozott károkat a jégeső. Csányoszrón egy családi ház lakhatatlanná vált, az ott lakó 8 embert az önkormányzat helyezte el. Az épületkárok mellett 70 esetben kidőlt fákhoz, letört ágakhoz riasztották a baranyai tűzoltókat. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a helyzet kezelésére operatív törzset hozott létre, amely péntek óta irányítja a viharkárok felszámolását. A sérült ingatlanokról veszélyesen lelógó tetődarabok eltávolítását, a háztetők ideiglenes helyreállítását a tűzoltók és az önkéntesek folyamatosan végzik. Baranya megyébe 24 tűzoltót és 6 tűzoltóautót vezényelnek át Somogy, Tolna és Bács-Kiskun vármegyéből, hogy szombaton részt vegyenek a károk felszámolásában.

Bács-Kiskun megyében a tűzoltókat Tompa, Katymár, Hercegszántó, Tataháza térségébe riasztották úttestre, épületekre, vezetékekre dőlt fákhoz. Katymáron egy rehabilitációs otthon tetejére dőlt egy diófa, amelyet már eltávolítottak, az otthon működését nem befolyásolta az eset. Békésben a kidőlt fák mellett a felgyülemlett esővíz okozott gondokat. A legtöbb beavatkozásra Nagyszénáson és Pusztaföldváron volt szükség. Pusztaföldváron egy általános iskola és óvoda tetejére dőlt egy fa. Csongrád-Csanád megyében Makó, Szeged, Mórahalom és Hódmezővásárhely környékéről érkeztek a bejelentések. Szegeden a Napraforgó utcában villám csapott egy melléképületbe, amelynek a teteje 3 négyzetméteren égett, a tűzoltók oltották el a tüzet.

A déli országrészben több fa is elektromos vezetékekre dőlt, emiatt Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében pénteken több ezer fogyasztónál szünetelt az áramellátás, ez szombat reggelre néhány százra csökkent. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak. Megtisztítják a sérült vezetékek környékét a kidőlt fáktól, hogy a szolgáltató szakemberei hozzáférjenek és helyreállítsák az ellátást. Eközben még szombaton is folytatódik a viharkárok felszámolása a csütörtöki jégeső miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol a vihar több mint 600 lakóház tetőszerkezetét rongálta meg. Nagyecseden és a környező településeken csütörtök óta 318-szor avatkoztak be a tűzoltók épületkárok miatt. Mivel még 110 beavatkozás van folyamatban, a környező megyékből 8 járművel 32 tűzoltót vezényelnek át szombaton a térségbe.

Sátorhelyen óránkénti 137 kilométeres szelet mértek

Pénteken is nagy hőmérsékletkülönbség jellemezte az időjárást: miközben az északnyugati tájakon csak 23-24, addig az ország délkeleti felén 30-35 Celsius-fokig melegedett fel a levegő - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán. Erre a meleg levegőre délután nyugat felől egy úgynevezett konvektív rendszer érkezett, és valósággal "felrobbant" a légkör. Arrafelé heves záporok, zivatarok alakultak ki felhőszakadással, jégesővel és erősen viharos széllökésekkel. A rendszer éjszaka átvonult az ország felett, mögötte az eddigieknél hűvösebb levegő érkezett, mindenütt felfrissült a levegő.

A Baranya megyei Sátorhelyen óránkénti 136,8 kilométeres szelet regisztráltak pénteken, míg a Pécs-Pogány repülőtér két mérőállomásán 131, illetve 125,6 kilométer/órás szelet mértek. A legtöbb csapadékot ugyancsak a pécs-pogányi repülőtéren regisztrálták, 43,7 milliméternyit.