Vége a túlsúlyosak diszkriminációjának?

New York városában elfogadtak egy törvénytervezetet, amely a túlsúlyosak diszkriminációjának tiltásáról szól – írja a BBC. Az amerikaiak több mint 40 százaléka számít túlsúlyosnak, akik hátrányt szenvednek más területeken, például a fizetések terén is, főleg a nők esetében. A nyilvános meghallgatásokon a tervezet támogatói azzal érveltek, hogy az elhízottak nem mindig kapnak helyet éttermekben, színházakban, és albérletet is kisebb valószínűséggel kapnak.

A tervezetet a város polgármestere várhatóan még ebben a hónapban aláírja. Gyakorlatilag mindenki támogatta, 44-5 arányban fogadták el. Egyik támogatója, Abreu képviselő azt mondta, a járvány alatt 18 kilót szedett fel, és utána érezhetően másképp bántak vele az emberek. Szerinte az, hogy az elhízottak nem kapnak védelmet, csak még több problémát okoz nekik.

