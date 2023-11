Többen is kórházba kerültek egy hongkongi fesztivál után

November 3. és 5. között tartották Hongkongban az ApeFestet, és utána több résztvevő is szemfájdalomról, látásproblémákról, és égési sérülésekről számolt be - írja a The Verge.

Felébredtem hajnali négykor, és semmit sem láttam. Nagy fájdalmaim voltak, és tele volt égési sérülésekkel a bőröm. Kórházba kellett mennem

- írta egy felhasználó az X-en (korábban Twitteren).

Többen is kórházban kötöttek ki az esemény után. Fotó: Getty Images

Volt, akiben felmerült, hogy rosszul oldották meg a világítást az eseményen, és UV-fények okozták a sérüléseket.

Az eseményt szervező Yuga Labs közleményt adott ki a történtekkel kapcsolatban. Azt írták, komolyan veszik az ügyet, és egyenként kivizsgálják az eseteket. Körülbelül 2250-en vettek részt az eseményen, beleértve a vendégeket és a személyzetet is, és eddig 15 beteggel vették fel a kapcsolatot.