Több százezer forintba kerülhet, ha így szabálytalankodunk

Idén eddig a vasúti átjárókban 31 baleset történt, amelyek során egy ember meghalt és ketten súlyosan megsérültek. A tavalyi azonos időszak alatt 54 vasúti átjárós baleset történt, ebből kilenc volt halálos 19 áldozattal, és 6 végződött súlyos sérüléssel – közölte a MÁV Zrt..

Százezreket fizethet, aki itt szabálytalankodik

A balesetek számának csökkenéséhez a társaság vasútbiztonsági kampánya mellett az is hozzájárulhat, hogy 30 százalékkal emelkedik a közúti közlekedés szabályait megsértőkkel szemben kiszabható bírság. 2023 szeptemberétől például a vasúti átjárón való áthaladásra vagy a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályok megszegését akár 390 ezer forintos közigazgatási bírsággal is sújthatják.

A vasúti átjáróknál fokozott odafigyelés szükséges. Fotó: Getty Images

A MÁV arra figyelmeztet, hogy a vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni. Biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha mindkét sorompó nyitva van, a fényjelző vagy hangjelző berendezés nem ad tilos jelzést, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést ad. A vasúti átjárón folyamatosan, azaz megállás nélkül, legalább 5 kilométer per órás átlagsebességgel szabad áthaladni. Vasúti átjáróban és közvetlenül a vasúti átjáró előtt tilos előzni. A vasúti átjáróba csak akkor hajtsunk be, ha abból a kihaladás is biztonságosan megvalósítható (kocsisor mögé ne zárkózzunk fel az átjáróban).

Ha a vasúti átjárót biztosító berendezés nem működik – nem látható a fényjelzőn a villogó fehér fény –, minden esetben meg kell állni az átjáró előtt, csak azután szabad tovább haladni, ha meggyőződtünk róla, hogy nem jön vonat és a biztonságos áthaladásnak minden feltétele adott. A fokozott figyelési kötelezettség, valamint a fényjelzőkészülék tilos jelzése a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkozik, sőt még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is.