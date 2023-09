Több áttéttel is küzd Reviczky Gábor

Ahogy azt mi is megírtuk, Reviczky Gábor idén jelentette be, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála. Áttétek miatt kemoterápiára kellett járnia, júliusban számolta be arról, hogy a kezelés felénél tart. Akkor még azt mondta, jól viseli a kezelést, és egyedül, autóval jár rá.

Most azonban azt mesélte az ATV Húzós Rónai Egonnal podcastjében, hogy romlott az állapota. A PET CT-n kiderült, hogy ötszörös csontáttéte mellett nyirokmirigyrákkal küzd - írja a Blikk.

Reviczky Gábor, miután átvette az életműdíjat a Magyar Mozgókép Fesztivál ünnepségén 2023. június 9-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

"Színházra most nem vagyok alkalmas. Most legalábbis nem. Forgatok, és ott is elfáradok, de a forgatás tartja bennem a lelket, illetve az, amikor felvétel van, mert akkor semmit nem érzek, de utána elfáradok. Nagyon hamar elfáradok, de hát ez valószínűleg a kemótól van, és remélem, hogy ennek most már vége lesz – mondta a műsorban Reviczky Gábor.

Nem tudatosult, hogy ilyen súlyos betegségem van. Mondták, hogy tele vagyok ráksejttel, a biopszián egyetlen egy ép sejtet sem találtak, úgyhogy onnan mindent ki kellett vagdosni. Az orvos elárulta, hogy ez nem egy friss dolog, hanem 5-10 éves. Ez pedig azt jelenti, hogy nekem már tíz éve rákom van, de én semmit nem vettem észre, csak egyik napról a másikra elzáródott a húgycsövem. Bedurrant ez a dolog, nem voltak előjelei

– folytatta, majd újra kihangsúlyozta, hogy negyvenéves kor felett a férfiaknak ajánlott a prosztataszűrés.