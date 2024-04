Tízből egy lakástűznek ez az oka

„Akik szemetet halmoznak fel a lakásukban, házukban, azok fokozzák a tűz kockázatát. A felhalmozott szemét könnyebben gyullad meg, ha tűz keletkezett, az épületből nehezebb a kijutás, sőt a tűzoltóknak is nehezebb beavatkozniuk” – írja pénteki Facebook-bejegyzésében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tűzoltók az alábbiakat hangsúlyozzák a posztban:

ne égess szemetet a kertben;

ne fűts szeméttel;

ne tárolj szemetet!

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat az ingatlantulajdonosok és -használók kötelességévé teszi a terület tisztán tartását az éghető hulladéktól és a száraz növényzettől, amelyet nem terveznek a továbbiakban hasznosítani. Ha a kertben mégis éghető szemét vagy tűzveszélyes mennyiségű száraz növény van, akár tűzvédelmi bírságot is kiszabhatnak a hatóságok, amelynek összege 20 ezertől 60 ezer forintig terjedhet. Sőt, amennyiben tűz is keletkezik, a bírság 20 ezerről 3 millió forintra is ugorhat. Szeméttel társasházi folyosót sem szabad leszűkíteni: ezért akár 500 ezer forintos bírság is kiszabható.

A katasztrófavédelem posztja rámutat továbbá, hogy ha a szomszéd rendszeresen szemetet éget, szeméttel fűt, akkor a környezetvédelmi hatósághoz, vagyis a járási vagy kerületi kormányhivatalhoz lehet fordulni panasszal. Ha társasházi lakásban halmoz fel szemetet a szomszéd, akkor a közös képviselőhöz lehet fordulni. Ha pedig az udvarán teszi ezt, a rendőrségnél lehet bejelentést tenni.