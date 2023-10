Szabálytalan sofőr miatt rekedt otthona előtt egy mozgáskorlátozott nő

Gail Roberts szklerózis multiplexszel küzd. Ez a központi idegrendszer fehérállományának gyulladásos betegsége, amelynek következtében károsodnak az idegsejtek és az azokat körülvevő myelin. Az esetek felében a visszafordíthatatlan szövetkárosodás miatt a beteg rokkanttá válik. Gail is mozgáskorlátozott lett betegsége miatt, így egyre nagyobb bosszúságot okoznak neki a szabálytalanul parkoló autósok.

Gail Roberts több mint egy órán át nem tudott bejutni a saját házába. Fotó: Derby Telegraph/BPM Media

A szabálytalanul parkolók megkeserítik az életét

A Daily Star cikke szerint a nő több mint egy órán keresztül volt kénytelen várakozni a saját háza előtt az angliai Derbyben. A közeli egyetem egyik hallgatója ugyanis éppen a Robertsék kocsibeállója előtti területet szemelte ki parkolóhelynek.

A szabálytalan parkolás egyébként már régóta gondot jelent a környéken lakóknak, az egyetemisták ugyanis gyakran hagyják figyelmen kívül a táblákon szereplő tiltást. Gail már így is szinte hetente küzd azért, hogy könnyedén bejuthasson az otthonába, de most végleg betelt nála a pohár, az említett diák ugyanis – miután végre megjelent, hogy elálljon az útból – még le is állt vitatkozni a mozgáskorlátozott nővel.

Korábban nem panaszkodtam, de a helyzet most már odáig fajult, hogy az egészségemre is kihathat. Ezeket az autósokat meg kellene büntetni jegyet kell venni, és meg kell mondani az egyetemistáknak, hogy nem elfogadható, hogy itt parkolnak” – fogalmazott a felháborodott nő.