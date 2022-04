Romániában is megjelent a rejtélyes májgyulladás

A világszerte felbukkanó májgyulladás öt év körüli gyermekeket érint, de a betegek között a legfiatalabb egy hónapos, a legidősebb 16 éves. Hivatalosan ismeretlen eredetű hepatitiszként tartják nyilván, de a feltételezések szerint a koronavírus hosszú távú következményeihez sorolják. Ez azt jelenti, hogy egy olyan adenovírus állhat a betegség hátterében, amellyel szemben - normális körülmények között - első életéveikben ellenállóvá válnak a gyermekek, ezt azonban a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások megakadályozták.

Az adenovírushoz köthető májgyulladás hányással és hasmenéssel jár. Fotó: Getty images

A friss hírek szerint Ázsiában és Romániában is megtalálták az első olyan gyereket, akinek májgyulladása van – írta a CNBC. Az ezúttal Japánban regisztrált betegség egyelőre nagyon kevés gyereket ért el, de az arányok aggasztók: világszerte 170 esetből egy végződött halállal, viszont 17 gyereknél májátültetést kellett végrehajtani – azaz minden tizedik esetben.

A világon elsőként az Egyesült Királyságban fedezték fel a betegséget idén januárban. A szigetországban jelenleg 114 eset ismert, Spanyolországban 13, Izraelben 12, és az Egyesült Államokban 9. A további 22 esetet 12 országból jelentették, Japánnal együtt. Az ENSZ egészségügyi világszervezete (WHO) szerint az esetszámok növekedése várható.



A betegség már Romániában is megjelent - erősítette meg a bukaresti egészségügyi minisztérium az MIT tudósításában. A tárca közleménye szerint egy ötéves, Ilfov megyei kislányról van szó, akit április 4-én utaltak be heveny májgyulladással egy bukaresti kórházba. A páciensnél az ismert vírusos májgyulladások egyik típusát és autoimmun betegséget sem sikerült beazonosítani. A gyermek nem járt külföldön, nem került érintkezésbe egyik olyan gyanús májgyulladásos esettel sem, amelyről a WHO számolt be. A páciens tüneti kezelést kap, állapotát sikerült stabilizálni.