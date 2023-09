Rekordot döntött a világ legöregebb társadalma

A világon a japán a legidősebb társadalom, ha a 65 év felettiek népességbeli arányát vesszük alapul. Mint azt a BBC írja, ez a mutató 29,1 százalék Japánban, a következő évtized végére pedig az előrejelzések szerint megközelítheti a 35 százalékot is. Összehasonlításképpen a listán második Olaszországban a lakosság 24,5 százaléka, a harmadik Finnországban a 23,6 százaléka 65 évnél idősebb. Magyarországon a tavalyi népszámlálási adatok alapján a népesség 21 százalékát teszik ki az idősek.

Japánban a népesség közel 30 százaléka betöltötte a 65. életévét. Fotó: Getty Images

A japán társadalom elöregedése gazdasági szempontból is egyre nagyobb problémát idéz elő, amit az évről évre csökkenő születésszámok is súlyosbítanak. A távol-keleti országban ma a dolgozók több mint 13 százaléka betöltötte a 65. életévét, de még ez sem tudja ellensúlyozni a társadalombiztosítási rendszerre nehezedő terheket. Eközben a születésszámok növelésére tett kísérletek is kevés sikert hoztak a szigetországban, amiben jelentős szerepet játszik a megélhetési költségek fokozatos emelkedése, illetve a rengeteg túlórázás.

Persze a születések alacsony száma más országokban is tapasztalható jelenség, de Japánban különösen súlyos mértékűvé vált. Tavaly kevesebb mint 800 ezer gyermek született csupán az országban, ami a 19. század óta vezetett feljegyzésekben a legalacsonyabb érték. Fél évszázaddal ezelőtt, az 1970-es években még évente kétmillió japán újszülöttet regisztráltak. Kisida Fumio miniszterelnök idén januárban úgy fogalmazott, országa immár a működésképtelenség határára sodródott a csökkenő születésszámok következtében. Ennek ellenére az állam egyelőre vonakodik külföldi munkaerőt befogadni a kialakult helyzet ellensúlyozására.