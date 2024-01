Penészt és méreganyagot is tartalmazhat ez a snack

Penészgombát, ásványi olajokat, és mikotoxinokat is találtak sok pufiban – figyelmeztetett Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A német ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írták, hogy a 19-féle megvizsgált extrudált kukoricapehely közül több is megbukott a termékteszten.

Penészt és méreganyagot is tartalmazhat a kukoricás pufi. Fotó: Getty Images

Nem várt összetevőket találtak

10 termékben penészgomba-toxinokat, 3-ban pedig kisebb-nagyobb mennyiségű ásványi olajat mutattak ki. Emellett egyes pufikban mikotoxinokat is találtak. A tesztek a hormonháztartást befolyásoló és potenciáliusan rákkeltő zearalenon, a vélhetően mutagén és karcinogén ochratoxin A, valamint a vérképzést, az emésztést, az idegrendszert és az immunrendszert is befolyásoló deoxinivalenol jelenlétét is igazolták néhány rágcsálnivalóban.

Gond van a paprikás chipsekkel

A chips tagadhatatlanul a legnépszerűbb sós rágcsálnivalók közé tartozik. Érdemes azonban alaposan megnézni legközelebb, mit teszünk a kosárba.

Túl sok a só

Mindezek mellett a snackek sótartalma is aggasztó volt. A vizsgált termékek harmadában meghaladta a 100 grammonkénti 0,1 grammot a nátrium mennyisége. Ilyen termékeket az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint nem is szabadna gyerekeknek reklámozni – olvasható a Rizikometer posztjában.

Az ellenőrzött termékek közül csupán 4 termék kapott „kiváló” minősítést. Ezekben legfeljebb nyomokban lehetett kimutatni penészgomba-toxinokat. Ezzel szemben 3 kukoricás snack „elégtelen”, 4 pedig „nem megfelelő” minősítéssel zárt a termékteszten.