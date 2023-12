Otthonról dolgozol? Így fogsz kinézni 25 év múlva a mesterséges intelligencia szerint

Azzal, hogy nem kell napi szinten ingáznunk az otthonunk és az irodánk között, számottevő időt és pénzt takarítunk meg. Ez a kényelem azonban számos kockázatot is rejthet. A DirectApply álláskereső portál a mesterséges intelligencia (MI) segítségével lemodellezte, hogyan alakíthatja át a testünket 25 évnyi home office – a jóslat meglehetősen ijesztő.

Ő Susan, a jövő embere. Fotó: DirectApply

Ez vár ránk, ha nem változtatunk

Ahogy az a LadBible cikkéből kiderül az új munkakörülményeink miatt két és fél évtized múlva a legtöbbünk külsejét a begyulladt szem, az előre hajló, merev nyak, a görnyedt testtartás és a jelentős súlyfelesleg. A Susanként elnevezett MI-modellhez hasonlóan sokakat érint majd továbbá a rossz látás, az idő előtti ráncosodás és kopaszodás is. Mindemellett az érintettek mentális egészsége is jelentősen leromlik majd: magány és depresszió lép fel. Mindez a napi nyolc órán át tartó képernyő előtti ülés, valamint a napfény és a fizikai aktivitás számlájára írható majd.

Susan jól szemlélteti, a tudtunkon kívül mennyi következménye lehet annak, hogy hosszú órákig görnyedünk a laptopunk előtt. Ez a fizikai és a mentális egészségünkre is komolyan kihat” – nyilatkozta az MI-modellről a DirectApply szóvivője a Daily Mailnek.

Így előzhetjük meg a szörnyű átalakulást

A szakértők szerint egyébként vannak módszerek arra, hogy otthoni munkavégzés esetén is megőrizzük mentális és testi egészségünket. A pszichológusok például azt ajánlják, hogy alakítsunk ki egy rendezett napi rutint, és azt tartsuk is be mindig – akkor is, ha egész nap otthon vagyunk. Fontos továbbá, hogy ne szigetelődjünk el teljesen az emberektől, és jó kapcsolatot tartsunk fenn a kollégáinkkal – akár virtuálisan, akár személyesen „találkozunk”.

„Ha hosszú időn át nem érintkezünk más emberekkel, az jelentősen megemeli a – stresszhormonként is gyakran emlegetett – kortizol szintjét. Ez pedig a vérnyomás emelkedéséhez, hosszú távon pedig a fizikai egészség romlásához vezet” – magyarázta Kate Brierton pszichológus.

Joe Mitten személyi edző szerint pedig fontos törekednünk arra, hogy fitten tartsuk magunkat, és amikor csak tudunk, legalább egy rövid időre menjünk ki a szabadba. Ha mindezekre odafigyelünk, talán elkerülhető, hogy olyan sorsra jussunk néhány évtized alatt, mint Susan.