Orvosmeteo: kettős fronthatás miatt hasogathat a fejünk

Az ország egyes részein napközben is marad napsütés, a Dunántúlon és a középső tájakon viszont borús, csapadékos időre számíthatunk. A Kiderül előrejelzése szerint kettős fronthatás erősítheti fel a kellemetlen tüneteket.

Napközben a keleti határvidéken továbbra is sok lesz a felhő, és ott gyenge eső, havas eső is előfordulhat. Másutt a többórás napsütést felhőátvonulások zavarják, és helyenként lehet vegyes halmazállapotú záporos csapadék. Az északi, északnyugati szél nagy területen megerősödik, a Dunántúlon és a középső tájakon viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű. Késő estére 0 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet.

Fejfájás is sokaknál jelentkezhet. Fotó: Getty Images

A Kárpát-medence felett örvénylő ciklon lassan keleti irányba húzódik, hatása azonban továbbra is érződik. A meteorológusok szerint napközben kettős fronthatás dominál, ami sokak számára okozhat majd kellemetlen panaszokat. Gyakori lehet a fejfájás, migrén, éjszaka alvászavarok is kialakulhatnak. A hűvös reggeli órákban az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek, javasolt ilyenkor melegen tartani a végtagokat.