Nyájimmunitás: a delta variáns ellen kisebb esélyünk van

A korábbi változatoknál jóval gyorsabban és agresszívabban terjedő delta variáns miatt már nem lesz elég a 60-70 százalékos átoltottsági vagy átfertőzöttségi szint a koronavírus-járvány megállításához. A nyájimmunitás elérésének alsó határa az új mutás miatt 80 százalék fölé kúszik, sőt akár 90 százalékra is nőhet - számolt be róla a Portfolio a Bloomberg cikke alapján.

A nyájimmunitás adhatna védelmet a 12 év alattiaknak, akik nem kaphatnak oltást. Fotó: Getty Images

Már tényleg nem bízhatunk a nyájimmunitásban

Azt már eddig is tudtuk, hogy az Indiából útnak indult delta variáns körülbelül kétszer ragályosabb, ráadásul még veszélyesebb is, mint az eredeti koronavírus. A napokban viszont az is kiderült, hogy Amerika-szerte egyre több gyerek kerül kórházba az új koronavírus-mutáns miatt, amely a többségnél súlyos tüneteket és komoly légzési nehézségeket is okoz. Az Egyesült Államokban és a világ számos más országában pedig már kimutathatóan a delta variáns okozza a legtöbb új koronavírus-fertőzéses esetet.

h i r d e t é s

Koronavírus: újabb rossz hír a delta variánsról - kattintson!

Az új szakértői figyelmeztetések szerint pedig a nyájimmunitással kapcsolatos kilátásainkra is komoly hatást gyakorol az indiai vírusváltozat. (Nyájimmunitásról akkor beszélhetünk, ha egy közösség bizonyos százaléka védőoltás vagy korábbifertőzésrévén védettséget szerez a fertőzés ellen, ez a magas arány pedig megóvhatja a betegségtől az adott közösség védettség nélküli tagjait is, például azokat a gyerekeket, akik életkoruk miatt még nem kaphatnak oltást.)

Messze még a cél

Magyarországon eddig a lakosság mintegy 57 százaléka - 5,63 millió ember - megkapta már az új típusú koronavírus elleni védőoltás legalább első adagját, a magyarok nagyjából 55 százaléka - 5,46 millió személy - pedig már a második dózison is túl van. Emellett már csaknem 810 ezer emberről tudjuk, hogy igazoltan elkapta a koronavírus-fertőzést. Mindezzel együtt viszont még elég messze vagyunk a nyájimmunitáshoz szükséges 80-90 százalékos védettségi aránytól.

Több mint 90 százalékos hatékonyságot mutatnak az orosz vakcinák (köztük az itthon is használt Szputnyik V) az új koronavírus delta és delta plusz változatával szemben - olvassa el a részleteket!